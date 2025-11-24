En pleno partido Racing vs. River, el jugador que hace fuerza para llegar a Alianza Lima

Mientras la Liga 1 de Perú en 2025 se terminó y se espera por los Playoffs, en el fútbol argentino se disputan los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Uno de los duelos más atractivos fue el cruce entre Racing Club y River Plate en Avellaneda. En dicho encuentro, uno de los jugadores está haciendo presión para salir de su club y arribar a Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Este es el caso de Adrián Balboa, uno de los centrodelanteros que tiene Racing Club en su plantel. Ante River Plate, ‘Rocky’ no vio minutos, pese a que la ‘Academia’ necesito de goles hasta el último minuto. Esto puede deberse a su intención de salir para sumar más minutos y Alianza Lima es uno de los que ya ofertó por su llegada.

En un partido vibrante, Racing se llevó el triunfo por 3-2, luego de ir perdiendo 2-1, y eliminó a River del Torneo Clausura 2025. Por lo cual, avanzó a cuartos de final y espera rival, ya que el cruce entre Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana 2025, y Tigre se jugará el próximo miércoles 26 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

Adrián Balboa mete presión para llegar a Alianza Lima

Adrián Balboa ha tenido bastante participación con Racing Club, ya que estuvo en 39 partidos y marcó 7 goles. Lo cierto es que sus presencias han sido desde el banco de suplentes, ya que tuvo que ver cómo Adrián ‘Maravilla’ Martínez ha sido el ‘9’ titular. Por eso, estaría buscando su salida de la ‘Academia’.

Ahí es cuando aparece Alianza Lima en su camino. Sin embargo, Racing no se quiere desprender tan fácil de ‘Rocky’ Balboa. La respuesta a la propuesta por un préstamo con cargo y con opción de compra que hicieron los ‘Íntimos’ fue negativa. Sin embargo, el propio delantero querría volver al Perú.

ver también Mientras espera su renovación en Alianza Lima: Paolo Guerrero tomó una decisión sorpresa

Según reveló el periodista Mauricio Loret de Mola en Mano a Mano (D’enganche), Racing sólo aceptará la salida de Balboa a Alianza Lima mediante una venta. Desde esa propuesta de préstamo rechazada, no hubo más propuestas por parte del conjunto ‘blanquiazul’. “Es cada vez más lejana la opción“, afirmó el mencionado comunicador.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, hay una postura del propio Balboa que podría ser clave en las negociaciones, ya que está haciendo fuerza por volver al club donde jugó entre las temporadas 2019 y 2020 . “A pesar de lo complicado del panorama, entiendo que ‘Rocky’ está metiendo presión para llegar a Alianza Lima“, reveló.

Tweet placeholder

Las estadísticas de Adrián Balboa con Alianza Lima

Pese a estar desde la mitad de 2019 hasta la mitad de 2020, Adrián Balboa apenas disputó 26 partidos donde marcó sólo 5 goles y 4 asistencias. Tuvo más participación en el Torneo Clausura 2019 que en el Apertura 2020, donde, en la fecha 6, jugó su último partido (derrota ante Universitario). Tras la salida de Pablo Bengoechea, Mario Salas no lo tuvo en cuenta.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES