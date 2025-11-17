Pensando en los desafíos de la Copa Libertadores y la Liga 1 2026, la directiva blanquiazul ha fijado su atención en un viejo conocido de la casa. El objetivo primordial es potenciar la ofensiva con un delantero de trayectoria y peso a nivel continental, generando gran expectativa entre la hinchada victoriana ante el inminente inicio del mercado de pases.

Publicidad

Publicidad

Rocky Balboa podría volver a Alianza Lima

El reconocido periodista argentino César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, soltó la noticia al revelar que Alianza Lima ha presentado una propuesta formal por el atacante uruguayo Adrián Balboa. La oferta, enviada a Racing Club de Avellaneda, consiste en un préstamo por un año que incluye un cargo económico para el club argentino, además de una opción de compra al finalizar la temporada.

Adrian Balboa jugando en Racing Club la Copa CONMEBOL Libertadores 2025. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Adrián Balboa, de 31 años, no solo encaja en el perfil de atacante luchador y con buen juego aéreo que el equipo necesita, sino que también cumple con el requisito de ser “campeón internacional”, tras haber formado parte del plantel de Racing que se alzó con la Recopa Sudamericana 2025. Este antecedente aporta un valor crucial, ya que traería consigo la mentalidad ganadora de un torneo CONMEBOL.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima es la segunda casa de Rocky

El delantero charrúa ha expresado en varias ocasiones su intención de volver a Matute para una segunda etapa, buscando un mejor desenlace del que tuvo en 2020, cuando la pandemia frustró su continuidad. En su primer ciclo con el club de La Victoria, “Rocky” Balboa fue clave para alcanzar la final de la Liga 1 2019, siendo recordado por la afición por su constante entrega.

ver también Enorme purga en Alianza Lima para la siguiente temporada: ¿Qué jugadores no continuarán?

Aunque el futbolista tiene contrato vigente con Racing Club hasta diciembre de 2027, el factor determinante que podría inclinar la balanza es la firme voluntad del jugador de regresar. Adicionalmente, un préstamo le permitiría a La Academia liberar un cupo de extranjero para el próximo semestre, lo que facilitaría la negociación entre ambos clubes que ya han iniciado contactos oficiales.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima espera por Rocky Balboa

De concretarse la operación, Alianza Lima aseguraría un refuerzo de garantía en el área que ya conoce la idiosincrasia del club y el ambiente del fútbol peruano. Adrián Balboa se perfila como el primer gran fichaje de la temporada 2026, marcando la pauta de las ambiciones del club en su búsqueda por el título nacional y un desempeño histórico en la Copa Libertadores.

DATOS CLAVE