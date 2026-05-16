Sekou Gassama no disputó ningún minuto desde que Jorge Araujo tomó el mando del primer equipo, así que el mismo DT reveló ciertos detalles de sus decisiones.

Universitario de Deportes atraviesa una etapa complicada. El último partido de Jorge Araujo como entrenador interino fue una durísima derrota por 1-0 frente a Atlético Grau en el Estadio Monumental y se vienen conociendo distintas explicaciones del nivel del equipo. El mismo estratega explicó algunas situaciones muy llamativas, como por ejemplo la nula participación de Sekou Gassama.

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Sekou Gassama no disputó ningún partido con camiseta de la ‘U’ desde que Jorge Araujo tomó el mando del equipo. Es decir, en 7 encuentros jugados entre Liga 1 y Copa Libertadores, el delantero senegalés no tuvo participación alguna y en varias ocasiones ni siquiera fue parte de la lista de convocados. A raíz de dicho panorama es que se pudo conocer el verdadero motivo de la situación.

“Sentía que habían jugadores mejores que Sekou Gassama. No he tenido el tiempo para ponerlo porque no quería experimentar qué pasaba, quería tener la seguridad que cuando lo ponga saber para qué lo necesitaba. En ese sentido, me ha faltado tiempo. Él se ha estado entrenando bien, pero tiene que esperar su oportunidad y estar preparado“; sentenció Jorge Araujo en charla con L1 MAX.

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Coco Araujo sobre Gassama: "Sentía que había jugadores por encima de él. Se entrena bien, pero tiene que esperar su oportunidad"#Universitario 0-1 #Grau



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Luego de la derrota ante Atlético Grau en el Estadio Monumental, Jorge Araujo se tomó un tiempo para contar algunas de las decisiones tomadas en las últimas semanas y Sekou Gassama formó parte de ello. Eso sí, en todo momento destacó la buena preparación del atacante durante las sesiones de entrenamientos, así que por ese lado no existen razones para recriminar la disposición que tuvo.

¿Sekou Gassama se irá a Universitario al término del Torneo Apertura 2026?

A pesar de tener vínculo contractual con Universitario de Deportes e incluso esperar una decisión por parte de Héctor Cúper como el nuevo director técnico, todo parece indicar que Sekou Gassama no se quedará en el equipo de cara al segundo semestre de la temporada 2026. Sus pocos minutos en cancha y nulo aporte en el equipo habrían sido determinantes para la decisión de la directiva.

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Desde un inicio generó muchas dudas la contratación de un Sekou Gassama que llegó a la ‘U’ con más de medio año sin competir y que incluso demoró en su arribo al país para realizar la pretemporada. La apuesta de Javier Rabanal, Álvaro Barco y Franco Velazco no salió nada nada bien, por lo que ahora el equipo necesita ocupar ese cupo de extranjero en un jugador que sí marque la diferencia.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Jorge Araujo sumó una derrota por 1-0 frente a Atlético Grau en su último partido.

sumó una derrota por frente a Atlético Grau en su último partido. El delantero Sekou Gassama registró 0 partidos jugados durante el interinato de siete encuentros.

registró jugados durante el interinato de siete encuentros. La directiva evalúa la salida de Sekou Gassama para liberar un cupo de extranjero.