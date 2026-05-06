Rodeado de sus compañeros de Universitario tras el entrenamiento en el Monumental, Sekou Gassama festejó sus 31 años de vida.

Sekou Gassama celebró sus 31 años durante el último entrenamiento de Universitario y, pese a su complicado presente futbolístico, las imágenes dejaron ver el gran compañerismo que mantiene dentro del plantel crema.

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Las fotografías publicadas por el club en Instagram rápidamente generaron reacciones de los hinchas, quienes aprovecharon el cumpleaños del delantero para dejarle mensajes y hasta curiosos apodos en los comentarios.

Entre los sobrenombres que más llamaron la atención aparecieron “Aurasama”, “Zambo”, “Seku”, “Goleador” e incluso “Churín 2026”, este último en tono irónico por la falta de goles del atacante.

Y es que Sekou Gassama todavía no logra marcar con camiseta de Universitario, situación que ha provocado constantes críticas por parte de la hinchada crema e incluso se confirmó que solo seguiría hasta el final del Torneo Apertura 2026.

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Sekou Gassama feliz mientras festeja su cumpleaños 31 en el césped del Monumental de Universitario. (Foto: Universitario)

Sekou Gassama se va de Universitario: confirmado

Aun así, dentro del grupo de Universitario parece que Sekou Gassama mantiene una buena relación con sus compañeros, algo que quedó reflejado durante los festejos realizados en el Monumental para celebrar su cumpleaños número 31.

Aunque está convocado para el partido ante Coquimbo Unido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores, todo apunta a que Sekou Gassama tendría pocos o ningún minuto en el compromiso que se jugará en Chile.

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Sekou Gassama celebrando su cumpleaños 31 rodeado de sus compañeros de Universitario en el estadio Monumental. (Foto: Instagram Universitario)

¿Hasta cuándo Sekou Gassama tiene contrato con Universitario?

Sekou Gassama tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, pero se cree que por bajo rendimiento se terminará a finales del Torneo Apertura 2026, es decir en junio.

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

Sekou Gassama vale 200 mil euros a sus actuales 31 años, según la información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Sekou Gassama celebró su cumpleaños 31 durante el último entrenamiento de Universitario en el Monumental.

El delantero Sekou Gassama dejará el club al finalizar el Torneo Apertura 2026.

Universitario confirmó que Gassama está convocado para el partido contra Coquimbo Unido en Chile.