Universitario definió los primeros 2 jugadores que se irán del club tras la derrota ante Coquimbo

El club 'crema' sorprendió a su hinchada al confirmar la salida de dos jugadores para el Torneo Clausura 2026. Conoce de quiénes se trata.

Universitario de Deportes cayó 2-1 ante Coquimbo Unido y complicó seriamente sus opciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores, además de quedar casi sin chances en la pelea por el Torneo Apertura 2026.

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Ante este panorama y con la mirada puesta en la segunda parte del año y la Liga 1, el club ‘crema’ habría decidido prescindir de dos jugadores que no cumplieron con las expectativas esta temporada: Paolo Reyna y Sekou Gassama.

Sekou Gassama y Paolo Reyna no seguirán en Universitario

Luego del partido disputado en Chile, el periodista Gustavo Peralta reveló detalles sobre lo que viene para Universitario. Durante su participación en el programa ‘Hablemos de MAX’ habló sobre la situación de algunos futbolistas del plantel, especialmente del exjugador de Melgar, quien ya había pactado con la anterior administración su salida del club para el mercado de pases de julio, justo antes del arranque del Torneo Clausura.

“Se van a ir extranjeros, y prestados algunos nacionales. Paolo Reyna no va a continuar apenas abra el libro de pases. Tiene algunas opciones, de su entorno están analizando. Había algo muy avanzado con Álvaro Barco, en el sentido de lo que significaba no continuar en el club. Pueden salir algunos jugadores más”, reveló el mencionado comunicador, dando a entender que también se irán algunos más.

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En ese contexto aparece el caso del senegalés, cuya llegada generó gran expectativa, pero terminó siendo una de las incorporaciones más decepcionantes. “Lo de Sekou Gassama es un hecho. Vino con el plantel, pero no va a continuar. Incluso, esto puede adelantarse en los próximos días o semanas. Hay que ver si otro extranjero va a salir, va a depender del técnico”.

¿Qué jugadores no seguirán en Universitario de Deportes?



Vía @Gustavo_p4#L1Radio



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¿Quiénes más se irán de Universitario?

Cabe señalar que, el periodista no dio a conocer la identidad de los demás futbolistas extranjeros que dejarían el plantel ‘merengue’ de cara al Torneo Clausura de la Liga 1.

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Esto, además, le permitiría a Universitario liberar cupos con el objetivo de incorporar nuevos refuerzos del exterior de cara a la segunda mitad de la temporada.

DATOS CLAVES

Universitario perdió 2-1 frente a Coquimbo Unido por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El futbolista Paolo Reyna dejará el club apenas inicie el mercado de pases de julio.

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