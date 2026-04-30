¿Se va Sekou Gassama? Franco Velazco expuso lo que harán en Universitario con los refuerzos que no dieron la talla

Franco Velazco brindó una conferencia de prensa el día de hoy para explicar las últimas decisiones en Universitario de Deportes. Dando detalles de diversos temas como la salida de Javier Rabanal, el interinato de Jorge Araujo y la actualidad del equipo, uno de los temas que más llamó la atención fue cuando se refirió al rendimiento de los refuerzos extranjeros que llegaron esta temporada.

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Fuente: Universitario.

No hay duda alguna de que jugadores como Sekou Gassama, Miguel Silveira y Héctor Fértoli no han podido marcar la diferencia a la altura de que esperaban en la interna de Universitario de Deportes. Ahora, el delantero hispano senegalés es uno de los más cuestionados por los hinchas y justamente a dicho contexto es que se refirió Franco Velazco al asegurar que todos están siendo analizados.

“Tenemos que realizar una evaluación exhaustiva y sincera de cómo se encuentra hoy el primer equipo y seguramente luego de esta evaluación, donde tiene que participar el nuevo comando técnico, estaríamos bajo la decisión de ver la posibilidad de prestar a algunos jugadores que no se encuentren en el rendimiento que queremos y en el tema de los refuerzos, lo propio”; reveló Franco Velazco el día de hoy en conferencia de prensa.

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En base a esta explicación es que el administrador de Universitario de Deportes apuntó cuál es el objetivo del club. “A partir de hace unos días nos encontramos todos en una evaluación y estamos apuntando a dar una vuelta a la tuerca. Es así que queremos empezar el Clausura ya con un equipo totalmente reconstituido y un comando técnico que nos permita apuntar al tetracampeonato”.

Franco Velazco dio detalles sobre la elección del nuevo entrenador de Universitario

En esta misma conferencia de prensa, Franco Velazco habló sobre la búsqueda de Universitario de Deportes en el próximo comando técnico del primer equipo. Si bien no quiso comprometer a ningún nombre ni tampoco dio avances de las negociaciones que podrían tener en estos momentos, se pudo conocer que el regreso de Fabián Bustos es muy complicado al tener contrato en Millonarios FC.

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Destacando que el estratega argentino está muy bien considerado por la directiva de la ‘U’, Franco Velazco explicó que respetan su vínculo actual en el fútbol colombiano. Por otro lado, Ricardo Gareca no está siendo contemplado como una opción de análisis ya que no forma parte de las pretensiones del club. Es así que el equipo merengue trabaja en novedades que muy pronto se conocerán.

Fuente: Composición BOLAVIP.

DATOS CLAVES

Franco Velazco anunció una evaluación exhaustiva de la plantilla, abriendo la posibilidad de prestar a jugadores con bajo rendimiento.

anunció una evaluación exhaustiva de la plantilla, abriendo la posibilidad de prestar a jugadores con bajo rendimiento. Sekou Gassama , Miguel Silveira y Héctor Fértoli son los refuerzos extranjeros bajo la lupa debido a que no han cumplido las expectativas.

, y son los refuerzos extranjeros bajo la lupa debido a que no han cumplido las expectativas. Fabián Bustos está prácticamente descartado por su contrato vigente con Millonarios FC, mientras que Ricardo Gareca no es opción para el club.