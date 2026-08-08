Yoshimar Yotún reveló por qué perdió los papeles con Jairo Concha en pleno Universitario vs. Sporting Cristal

Una acción del primer tiempo tuvo un picante cruce entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha. Con los ánimos más calmados, el capitán de Sporting Cristal explicó y detalló qué fue lo que realmente sucedió en la cancha.

Uno de los momentos más llamativos del encuentro entre Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal, además de los goles claro está, se dio durante el primer tiempo en un cruce entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha. Luego de un encontrón en campo rimense, el experimentado volante cometió infracción en contra del merengue y se fue con todo a encararlo desenfrenadamente.

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Fue exactamente a los 29′ del encuentro en el Estadio Monumental en donde se dio la jugada mencionada entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha. Es más, la tarjeta amarilla por parte del juez principal fue protagonista y alteró aún más los ánimos de los protagonistas. Luego del pitazo inicial se tuvo la palabra del capitán de Sporting Cristal para aclarar la situación y contar qué fue lo que pasó.

“Jairo Concha es mi hermano. hemos compartido muchas cosas en la Selección Peruana. Obviamente, cada uno defiende sus colores pero nada, a Jairo lo quiero un montón. No pasa nada. No, no arruinamos el aniversario. Es un partido más y nos vamos tranquilos”; comentó Yoshimar Yotún en conversación con los medios deportivos locales y con lo cual queda clarísimo que todo quedó en la cancha.

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Así fue el encuentro entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha post empate en el Estadio Monumental

Teniendo en cuenta las más recientes declaraciones por parte de Yoshimar Yotún explicando qué fue lo que realmente sucedió con Jairo Concha durante el partido en el Estadio Monumental, las imágenes luego del pitazo final del árbitro demuestran efectivamente lo que explicó el capitán de Sporting Cristal ya que quedó en total evidencia el hecho de una calentura propia del clásico moderno.

Así es. Unas imágenes exclusivas mostraron como ambos jugadores se abrazaron al término del partido y prácticamente como dos hermanos calmaron las aguas para darle paso a la amistad que mencionó Yoshimar Yotún en charla con los medios locales. Así también lo expuso Jairo Concha con el gesto y ya no se habla más del tema, lo cual deja muy en claro que esta clase de encuentros suceden.

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¡𝗧𝗼𝗱𝗼 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮! 🫂💖



Yoshimar Yotún y Jairo Concha dejaron atrás lo ocurrido en el partido y sellaron el compromiso con un abrazo. 🔝



📸 Cámara Exclusiva Te Apuesto#Liga1TeApuesto#ElADNDelHincha pic.twitter.com/qGVBs034zb — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) August 8, 2026

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