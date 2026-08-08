La autocrítica de Caín Fara por el penal que le dio el empate a Sporting Cristal: “Pedirle disculpas a la gente”

El defensor de Universitario habló tras el empate 1-1 ante Sporting Cristal. Se lamentó por la jugada en la que provocó el penal y el gol del empate. Pidió disculpas a los hinchas.

Caín Fara dio la cara luego de ser protagonista del empate entre Universitario y Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El defensor argentino no tuvo un buen partido y provocó la jugada del penal que fue determinante para el resultado final.

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Universitario le ganaba 1-0 a Sporting Cristal con el gol de Gianluca Lapadula tras centro de Álex Valera. Sin embargo, los ‘Celestes’ llegaron al empate con el gol de penal de Yoshimar Yotún. La jugada que provocó la pena máxima llegó por una mano de Caín Fara tras un centro de Juan Manuel Cuesta.

Tras el partido, el defensor ‘crema’ habló en L1 Radio (L1MAX) donde manifestó sus disculpas para con los hinchas en un partido especial (por el aniversario 102 del club). Se mostró muy compungido por la jugada, pero dio la cara y se hizo cargo del error.

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“La verdad estoy muy triste por la jugada, creo que el equipo hizo un esfuerzo enorme. Más en el aniversario del club, que era una fiesta, una noche especial. Lamentablemente, me toca a mí esa jugada; fue muy rápida, quise poner las manos atrás y me dio en la mano, penal. Por eso, me hago cargo de que no la llegué a guardar“, empezó diciendo en entrevista con Gustavo Peralta.

🎙️Caín Fara: "Estoy muy TRISTE por la jugada. El equipo hizo un ESFUERZO enorme, más en el aniversario del club. Lamentablemente me toca a mí esa jugada. Pido DISCULPAS a la gente"#L1Radio



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“Quiero pedirle disculpas a la gente, porque es algo que puede pasar, pero no debería pasar. Ya estábamos llegando al final, creo que haciendo un gran partido y un gran esfuerzo. Como te digo, por el aniversario del club estábamos todos muy ilusionados con llevarnos los tres puntos”, sintió.

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Caín Fara volvió a jugar en línea de tres defensores

Caín Fara fue titular en la línea de tres defensores que puso Héctor Cúper para el partido ante Sporting Cristal. Si bien no tuvo demasiadas complicaciones, el defensor tuvo algunos cruces fuertes, que llevaron a que sea amonestado. Además, tuvo la jugada del penal. Por eso, el portal Sofascore lo calificó como el peor de Universitario con 6.3 puntos de valoración.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario en Liga 1?

Universitario de Deportes, ahora, debe pensar en el próximo partido donde tiene varios días para trabajarlo. Deberá viajar a Cajamarca para jugar ante FC Cajamarca el próximo domingo 16 de agosto a las 15:30 horas.

DATOS CLAVE

Universitario 1-1 Sporting Cristal con goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún.

con goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún. Caín Fara provocó el penal del empate y pidió disculpas en L1 Radio.

provocó el penal del empate y pidió disculpas en L1 Radio. 16 de agosto será el próximo partido de Universitario frente a FC Cajamarca.