Golpe inesperado en tienda crema. Universitario tomó una fuerte decisión respecto a Aldo Corzo a pocas horas del duelo ante FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el lateral derecho sufrió una lesión durante un partido de práctica. “Paolo Reyna cae encima de Aldo Corzo y ahí se lesionó. Al parecer es un tema de rodilla. Estará de baja entre 10 a 12 días”, informó el hombre de prensa.

La baja no es menor para el esquema crema. Corzo venía siendo una pieza clave en la defensa y su ausencia obliga al comando técnico a mover la lista de convocados para el compromiso de este domingo en el Estadio Monumental. De hecho jugó los partidos ante ADT de Tarma y Cusco FC, en los que acumuló 99 minutos entre ambos cotejos.

Este imprevisto abre la puerta para nuevos nombres en la nómina. Todo indica que el brasileño Miguel Silveira tendría su oportunidad y aparecería en la lista final para enfrentar a FC Cajamarca.

Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Universitario vs. FC Cajamarca está programado para este domingo 1 de marzo desde las 6:00 PM, en un choque donde los cremas buscan mantenerse firme en el Torneo Apertura pese a las complicaciones de último momento.

Así, la lesión de Aldo Corzo sacude la planificación crema en la antesala del encuentro. Universitario se ve obligado a reaccionar rápido, mientras el hincha se pregunta cuánto pesará esta ausencia en un duelo que no admite tropiezos.

Aldo Corzo jugando con Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo Aldo Corzo tiene contrato con Universitario?

Aldo Corzo tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, tras su última renovación en diciembre del 2024.

¿Cuánto vale actualmente Aldo Corzo?

Aldo Corzo vale actualmente 225 mil euros, según la última actualización de Transfermarkt.

Datos claves

Aldo Corzo sufrió una lesión de rodilla y será baja de 10 a 12 días.

El lateral acumuló 99 minutos jugados en los partidos ante ADT y Cusco FC.