Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Universitario sorprende a todos y toma fuerte decisión de último minuto sobre Aldo Corzo

Universitario se prepara para su partido de este domingo 1 de marzo ante FC Cajamarca y, en medio de eso, tomó medida contra Aldo Corzo.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Aldo Corzo con Universitario.
© Getty Images.Aldo Corzo con Universitario.

Golpe inesperado en tienda crema. Universitario tomó una fuerte decisión respecto a Aldo Corzo a pocas horas del duelo ante FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Publicidad

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el lateral derecho sufrió una lesión durante un partido de práctica. “Paolo Reyna cae encima de Aldo Corzo y ahí se lesionó. Al parecer es un tema de rodilla. Estará de baja entre 10 a 12 días”, informó el hombre de prensa.

La baja no es menor para el esquema crema. Corzo venía siendo una pieza clave en la defensa y su ausencia obliga al comando técnico a mover la lista de convocados para el compromiso de este domingo en el Estadio Monumental. De hecho jugó los partidos ante ADT de Tarma y Cusco FC, en los que acumuló 99 minutos entre ambos cotejos.

Este imprevisto abre la puerta para nuevos nombres en la nómina. Todo indica que el brasileño Miguel Silveira tendría su oportunidad y aparecería en la lista final para enfrentar a FC Cajamarca.

Publicidad
Tweet placeholder

Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Universitario vs. FC Cajamarca está programado para este domingo 1 de marzo desde las 6:00 PM, en un choque donde los cremas buscan mantenerse firme en el Torneo Apertura pese a las complicaciones de último momento.

Se fue muy mal de Universitario, pero ahora salió campeón de la Recopa Sudamericana

ver también

Se fue muy mal de Universitario, pero ahora salió campeón de la Recopa Sudamericana

Así, la lesión de Aldo Corzo sacude la planificación crema en la antesala del encuentro. Universitario se ve obligado a reaccionar rápido, mientras el hincha se pregunta cuánto pesará esta ausencia en un duelo que no admite tropiezos.

Publicidad
Aldo Corzo jugando con Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo Aldo Corzo tiene contrato con Universitario?

Aldo Corzo tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, tras su última renovación en diciembre del 2024.

¿Cuánto vale actualmente Aldo Corzo?

Aldo Corzo vale actualmente 225 mil euros, según la última actualización de Transfermarkt.

Datos claves

  • Aldo Corzo sufrió una lesión de rodilla y será baja de 10 a 12 días.
Publicidad
  • El lateral acumuló 99 minutos jugados en los partidos ante ADT y Cusco FC.
  • Universitario enfrenta a FC Cajamarca este domingo 1 de marzo a las 6:00 PM.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Hinchas de la 'U' destruyen a Corzo, Riveros y Di Benedetto
Copa Libertadores

Hinchas de la 'U' destruyen a Corzo, Riveros y Di Benedetto

Aldo Corzo y su mensaje para Alianza Lima: "Hay que esperar que es lo que pasa"
Universitario

Aldo Corzo y su mensaje para Alianza Lima: "Hay que esperar que es lo que pasa"

Carvallo le restó importancia a la capitanía en Universitario
Agenda

Carvallo le restó importancia a la capitanía en Universitario

Corzo explicó sus responsabilidades como capitán de Universitario
Universitario

Corzo explicó sus responsabilidades como capitán de Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo