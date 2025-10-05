La Copa Perú 2025 está entrando en la recta final y cada vez quedan menos equipos que buscan la gloria eterna. En esta edición ya nos encontramos en los octavos de final, en el que nos vamos a encontrar duelos de alto impacto. Todo en busca de llegar a la Liga 2 para continuar su camino hacia la profesional.

Publicidad

Publicidad

Este fin de semana se vivieron grandes encuentros a lo largo y ancho del país, en la que nos ha dejado a solo 16 equipos que se mantienen con la ilusión de salir campeón. Por lo que se vienen llaves de un nivel bastante alto y que seguramente nadie va a querer perderse.

Los resultados de la vuelta de los 16avos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025

Se vivió una gran fiesta este fin de semana con partidos de gran nivel, pero que terminó dejando la clasificación de tan solo 16 equipos que seguirán en carrera en esta Copa Perú 2025.

Los resultados de los 16avos de final:

Real Huarcos FC 0-0 (4:3 Penales) Miguel Grau UDH

Deportivo Tumi 0-1 Deportivo Cachorro

FC Sport River 4-1 Juventud Bellavista

Real Puente Chimbote 2-2 ASA FC

Atlético Torino 2-1 Bagua FC

AD Tahuischco 4-1 (4:3 Penales) ADA Cajabamba

Unión Minas 2-0 (3:1 Penales) América de Tepo

U. Nacional de Tumbes 3-0 CD Las Palmas

Atlético Chanchamayo 0-2 CD ANBA Perú

Alianza Pisco 1-1 Diablos Rojos de Huancavelica

CD Barrio 12 0-4 Cultural Huancarama

Calidad Porteña 0-1 San Martín de Chupa

Hacienda S. Agustín 3-2 Sport Machete

Defensor Patibamba 1-0 UNISPA

Juventud Huracán 3-1 Viargoca FC

Señor de Quinuapata 1-1 Amigos de la PNP

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa Perú 2025?

Después de conocer a los 16 clasificados, también se conoce como se desarrollarán los octavos de final. Hay que recordar que en este caso está dividido por zonas. En cada uno se disputarán 4 encuentros en busca de conocer a los mejores 8.

Cruces de los octavos de final de la Copa Perú 2025:

Zona Norte:

Real Huacos vs CCD Cachorro

FC Sport River vs ASA FC

Atlético Torino vs AD Tahuishco

Unión Minas vs U.N. de Tumbes

Zona Sur:

CD ANBA Perú vs Diablos Rojos

CDC Huancarama vs San Martín Tours

Sport Machete vs Patibamba

Juventud Huracán vs Amigos de la PNP

Publicidad