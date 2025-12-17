Manchester City le ganó (2-0) al Brentford con goles de Rayan Cherki y Savinho por los cuartos de final de la EFL Cup, Copa de la Liga de Inglaterra 2025-26. El partido se disputó en el Etihad Stadium con el arbitraje de Sam Barrott. Así, el equipo de Pep Guardiola se metió en las semifinales del certamen.
Manchester City le ganó a Brentford (2-0) y clasificó a las semifinales de la EFL Cup: goles y resumen
Sin minutos de Haaland, Manchester City venció al Brentford en el Etihad. Se clasificó a semifinales donde espera rival tras el sorteo.
¡FINAL DEL PARTIDO!
Manchester City le ganó al Brentford por 2-0 con los goles de Rayan Cherki y Savinho. Así, avanza a las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra.
43' ST: DOBLE CAMBIO EN BRENTFORD
Yehor Yarmolyuk y Kevin Schade dejaron el campo para que entren Yunus Konak y Gustavo Nunes.
41' ST: TARJETA AMARILLA EN MANCHESTER CITY
Matheus Nunes fue amonestado en el partido.
36' ST: CAMBIOS EN MANCHESTER CITY Y BRENTFORD
En Manchester City, se retiró Phil Foden, quien había entrado por el lesionado Oscar Bobb. Ingresó el joven de 19 años, Charlie Gray.
En Brentford, por su parte, afuera Mathias Jensen y se metió en el campo Romelle Donovan.
31' ST: CAMBIOS EN BRENTFORD
Rico Henry y Michael Kayode salieron del campo. Entraron Keane Lewis-Potter y Aaron Hickey.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE SAVINHO PARA EL 2-0 DEL CITY
26' ST: REMATE CRUZADO DE FODEN
Phil Foden probó con un remate cruzado y respondió bien Valdimarsson.
24' ST: ¡MUKASA CERCA!
Divine Mukasa casi se suma al marcador. Remate que pasó al lado del palo.
22' ST: ¡GOL DEL MANCHESTER CITY!
Savinho marcó el 2-0 tras un remate cruzado, que se desvió en el camino y complicó a Valdimarsson.
20' ST: CAMBIOS EN MANCHESTER CITY
Salen del partido Nico O'Reilly, Nico González y Rayan Cherki. Ingresaron Josko Gvardiol, Matheus Nunes y Bernardo Silva.
19' ST: ¡RESPONDIÓ VALDIMARSSON!
Valdimarsson le sacó el gol a Phil Foden con una buena atajada abajo.
8' ST: ¡BUENA RESPUESTA DE TRAFFORD!
James Trafford respondió de gran forma al buen remate de David Ajer de media distancia.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Ya juegan Manchester City vs. Brentford los segundos 45 minutos del partido.
MANCHESTER CITY HIZO VALER LA SUPERIORIDAD
Los primeros minutos fue donde se vio mejor Brentford, aunque tratando de cortarle los circuitos de juego al Manchester City. Sin embargo, no le generó ningún riesgo a James Trafford.
Poco a poco se fue acomodando el equipo de Pep Guardiola, que sufrió la lesión de Oscar Bobb (fue reemplazado por Phil Foden). Fue avisando con un par de remates desde afuera del área hasta que Rayan Cherki convirtió el 1-0 de derecha y justificó la superioridad con este triunfo parcial.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Con gol de Rayan Cherki, Manchester City se va al entretiempo 1-0 arriba ante el Brentford. Con este resultado, se está metiendo en las semifinales de la EFL Cup.
40' PT: ¡SALVÓ LEWIS!
Rico Lewis mandó el balón al córner ante un balón que Abdukodir Khusanov falló y casi aprovecha el ataque del Brentford.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOLAZO DE RAYAN CHERKI PARA EL 1-0 DEL CITY
32' PT: ¡GOLAZO DE MANCHESTER CITY!
Gran remate de derecha de Rayan Cherki para que Manchester City lo gane por 1-0.
25' PT: REMATE ALTO DE REIJNDERS
Tijjani Reijnders tuvo un remate de volea que se fue por arriba del travesaño. Siguen 0-0.
23' PT: REMATE DE CHERKI
Rayan Cherki volvió a probar desde afuera del área. Valdimarsson despejó con los puños.
22' PT: REMATE DESVIADO DE SAVINHO
Tras una buena combinación de pases por el centro, Savinho quiso probar de media distancia. Agarró mal el balón y la mandó directamente afuera.
18' PT: CAMBIO EN MANCHESTER CITY
Oscar Bobb sufrió una lesión muscular y se retiró directamente al vestuario. Ingresó Phil Foden.
15' PT: TARJETA AMARILLA EN MANCHESTER CITY
Abdukodir Khusanov vio la tarjeta amarilla por una falta al límite de una chance manifiesta de gol.
14' PT: ¡LO TUVO BOBB!
Oscar Bobb tuvo un mano a mano con Valdimarsson. El arquero tapó bien abajo.
12' PT: REMATE DE CHERKI
Rayan Cherki probó con un remate de zurda al primer palo. Se fue desviado.
BRENTFORD PRESIONA ALTO
Buenos primeros minutos del Brentford con una presión alta que impide salir limpio al Manchester City.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Ya juegan Manchester City y Brentford en Etihad Stadium. El ganador pasará a semifinales de la EFL Cup 2025-26.
ALINEACIONES PARA MANCHESTER CITY VS. BRENTFORD
MANCHESTER CITY: Trafford, Lewis, Khusanov, Ake (C), O’Reilly, Nico, Reijnders, Bobb, Cherki, Savinho, Mukasa. DT: Pep Guardiola.
BRENTFORD: Valdimarsson; Kayode, Collins, Ajer, Van den Berg, Henry; Jensen, Yarmoliuk; Damsgaard, Janelt; Schade. DT: Keith Andrews.
¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO!
Manchester City y Brentford ya están en el campo de juego del Etihad Stadium. En minutos, inicia el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra en su edición 2025-26.