Alineaciones de Vasco da Gama y Boca Juniors por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentan este martes 20 de octubre por la Copa Sudamericana. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Vasco da Gama recibe a Boca Juniors este martes 20 de octubre desde las 19:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Sudamericana. Vasco da Gama viene de ganarle 1-0 a Boca Juniors y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Boca Juniors viene de caer 0-1 ante Vasco da Gama y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.