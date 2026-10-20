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Copa Sudamericana

Alineaciones de Vasco da Gama y Boca Juniors por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentan este martes 20 de octubre por la Copa Sudamericana. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Vasco da Gama vs. Boca Juniors, Copa Sudamericana
Vasco da Gama vs. Boca Juniors, Copa Sudamericana

Vasco da Gama recibe a Boca Juniors este martes 20 de octubre desde las 19:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Sudamericana. Vasco da Gama viene de ganarle 1-0 a Boca Juniors y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Boca Juniors viene de caer 0-1 ante Vasco da Gama y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Vasco da Gama y Boca Juniors

Vasco da Gama (4-1-4-1): Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuiabano, Santiago Sosa, Alan Saldivia, Robert Renan, Adson, Alan Lescano, Bruno Duarte, Thiago Mendes, David. DT: Pedro Emanuel dos Santos Martins Silva.

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Boca Juniors (4-2-3-1): Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Sebastián Villa, Milton Delgado, Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Suplentes de Vasco da Gama: Daniel Fuzato, Marino Hinestroza, Gabriel Pereira, Lucas Piton, Nuno Moreira, Jair, José Rodríguez, Ramon Rique, Brenner, Claudio Spinelli, Tchê, Lucas Freitas.

Suplentes de Boca Juniors: Williams Alarcón, Malcom Braida, Leandro Brey, Ayrton Costa, Nicolás Figal, Dylan Gorosito, Carlos Palacios, Leandro Paredes, Ángel Romero, Joaquín Ruíz, Enner Valencia, Alan Velasco.

La previa de Vasco da Gama y Boca Juniors: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 19:30 (hora de Perú)
  • Historial: 3 cruces — Vasco da Gama ganó 1, Boca Juniors ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 14/10/2026: Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama
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