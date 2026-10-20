Alineaciones de Vasco da Gama y Boca Juniors por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Vasco da Gama recibe a Boca Juniors este martes 20 de octubre desde las 19:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Sudamericana. Vasco da Gama viene de ganarle 1-0 a Boca Juniors y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Boca Juniors viene de caer 0-1 ante Vasco da Gama y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Vasco da Gama y Boca Juniors
Vasco da Gama (4-1-4-1): Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuiabano, Santiago Sosa, Alan Saldivia, Robert Renan, Adson, Alan Lescano, Bruno Duarte, Thiago Mendes, David. DT: Pedro Emanuel dos Santos Martins Silva.
Boca Juniors (4-2-3-1): Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Sebastián Villa, Milton Delgado, Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Suplentes de Vasco da Gama: Daniel Fuzato, Marino Hinestroza, Gabriel Pereira, Lucas Piton, Nuno Moreira, Jair, José Rodríguez, Ramon Rique, Brenner, Claudio Spinelli, Tchê, Lucas Freitas.
Suplentes de Boca Juniors: Williams Alarcón, Malcom Braida, Leandro Brey, Ayrton Costa, Nicolás Figal, Dylan Gorosito, Carlos Palacios, Leandro Paredes, Ángel Romero, Joaquín Ruíz, Enner Valencia, Alan Velasco.
La previa de Vasco da Gama y Boca Juniors: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 19:30 (hora de Perú)
- Historial: 3 cruces — Vasco da Gama ganó 1, Boca Juniors ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 14/10/2026: Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama