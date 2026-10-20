¿Juega Leandro Paredes? Las alineaciones confirmadas para Vasco da Gama vs. Boca: formaciones, cambios y bajas

Vasco da Gama y Boca se enfrentan en el Maracaná por el partido de vuelta. Pedro Emanuel y Rodolfo Arruabarrena definen las alineaciones titulares.

Vasco da Gama y Boca Juniors definen al primer finalista de la Copa Sudamericana 2026. Se enfrentan este martes 20 de octubre desde las 21:30 horas local (19:30 horas de Perú) en el Maracaná por el partido de vuelta de las semifinales. Los entrenadores Pedro Emanuel y Rodolfo Arruabarrena tendrían todo listo en sus alineaciones titulares.

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El conjunto brasileño se hizo fuerte en Argentina al ganar el partido de ida por 1-0 con el gol de Adson, de cabeza. Por lo cual, cuenta con la ventaja para pasar a la final. El ‘Xeneize’, en tanto, debe salir a ganar para tener alguna chance de llegar a la definición de la Copa Sudamericana.

En el local en este partido de vuelta hay varias ausencias como Facundo Colidio (por no poder ser inscrito en esta copa), Andrés Gómez (suspendido por expulsión en el duelo de ida), Cauan Barros, Mateus Carvalho y Claudio Spinelli (lesionados).

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En el club argentino, Leandro Paredes no va desde el arranque (está en el banco de suplentes), aunque tuvo una recuperación muy rápida de una lesión muscular. En tanto, siguen ausentes Tomás Aranda, Adam Bareiro, Agustín Marchesín y Tomás Belmonte por distintas dolencias musculares.

Alineación confirmada de Vasco da Gama

ARQUERO: Léo Jardim;

DEFENSAS: José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano;

VOLANTES: Santiago Sosa, Alan Lescano, Thiago Mendes;

DELANTEROS: Adson, Marino Hinestroza y Bruno Duarte.

DIRECTOR TÉCNICO: Pedro Emanuel.

Alineación confirmada de Boca Juniors

ARQUERO: Álvaro Montero;

DEFENSAS: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco;

VOLANTES: Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar, Milton Delgado ;

DELANTEROS: Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

DIRECTOR TÉCNICO: Rodolfo Arruabarrena.