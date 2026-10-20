Dónde ver EN VIVO Vasco da Gama vs. Boca Juniors: hora, canales de TV y streaming online

Vasco da Gama llega con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida en La Bombonera. Ahora, llega el partido de vuelta en el Maracaná. Boca deberá buscar la victoria para pensar en la final. Conoce todos los detalles.

Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El horario de inicio del encuentro es a las 21:30 horas local (19:30 horas de Perú) y tiene el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela con Juan Soto en el VAR.

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El ‘Gigante da Colina’ triunfó 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera, en Buenos Aires. Aunque, viene de una derrota ante São Paulo por 1-0 (gol de Artur) por el Brasileirão. Se juega gran parte del año en este partido (todavía sigue con vida en la Copa de Brasil), ya que en el campeonato local pelea por el descenso.

El ‘Xeneize’, por su parte, tiene que ganar sí o sí para, al menos, llevar la serie a los penales y tener chances de llegar a la final de esta Copa Sudamericana. En el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, venció 2-1 a Talleres para seguir en la pelea.

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¿Dónde ver EN VIVO Vasco da Gama vs. Boca Juniors?

El partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors, que se disputa en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:

Perú, Argentina y el resto de Sudamérica (excepto Brasil): ESPN , Disney+ Premium , DSports y DGO

, , y Centroamérica: ESPN 3 Norte y Disney+ Premium

y México: ESPN 3 México y Disney+ Premium

y Estados Unidos: beIN SPORTS , beIN SPORTS en Español , beIN SPORTS CONNECT y fuboTV

, , y España: Movistar Liga de Campeones, Vamos y Movistar+

¿A qué hora se juega Vasco da Gama vs. Boca Juniors?

Vasco da Gama vs. Boca Juniors, partido de vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, que se juega este martes 20 de octubre, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

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17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 20:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 02:30 | España (miércoles 21 de octubre)

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