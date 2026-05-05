Puerto Cabello vs Cienciano EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026 vía DSports y DGO: previa

Cienciano tiene una buena oportunidad de acercarse a la clasificación a la próxima ronda. Visita Venezuela este martes 5 de mayo para jugar ante Academia Puerto Cabello por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El Polideportivo Misael Delgado de Valencia es el escenario del encuentro, que comienza a las 19:30 horas de Lima, Perú (GMT-5). Se puede ver en vivo por DSports y DGO y tiene el minuto a minuto de Bolavip Perú.
El ‘Papá de América’ viene de un destacado triunfo por 1-0 en Cusco ante Atlético Mineiro para ser único líder del Grupo B con 7 puntos. Por su parte, Puerto Cabello viene de un fea caída por 4-0 ante Juventud en Montevideo. Por eso, no tiene margen de error y debe ganar para seguir con chances de clasificación, ya que está último con sólo 3 unidades.
En tanto, en los torneos locales, ambos equipos tuvieron actividad el fin de semana pasado. Cienciano, que marcha tercero en el Torneo Apertura de la Liga 1, derrotó 1-0 a Comerciantes Unidos el pasado sábado con un gol sobre el final de Neri Bandiera. Los ‘Guerreros del Fortín’, por su parte, igualó 1-1 con Deportivo La Guaira.
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EN ACADEMIA PUERTO CABELLO YA ESTÁN LISTOS
Los jugadores de Academia Puerto Cabello ya reconocieron el campo.
Los jugadores de Puerto Cabello, en el campo de juego (Instagram @la_academiapc).
CIENCIANO VA CON INDUMENTARIA ALTERNATIVA
Camiseta blanca para Cienciano en su visita a Venezuela.
Alineación confirmada de Cienciano (X @Club_Cienciano).
CARLOS BENÍTEZ YA DIRIGIÓ A PUERTO CABELLO
El árbitro del partido, el paraguayo Carlos Benítez, ya dirigió anteriormente a Academia Puerto Cabello. Lo hizo, primero, en la primera ronda de la Copa Libertadores 2024, donde perdió 1-0 en el partido de vuelta ante Defensor Sporting. Luego, en la primera ronda de la Copa Sudamericana 2025, le ganó 3-0 a Metropolitanos.
En tanto, es la primera vez que dirige a Cienciano. Antes, dirigió en dos ocasiones a Universitario (dos victorias), otras dos a FBC Melgar (dos victorias) y una vez a Ayacucho FC (una derrota).
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ÁRBITROS PARA EL PARTIDO
ÁRBITRO PRINCIPAL: Derlis Benítez
ASISTENTE 1: Roberto Casiano Cañete Luragh.
ASISTENTE 2: José Casiano Cuevas Villalba.
CUARTO ÁRBITRO: David Elías Ojeda Gauto.
ÁRBITRO VAR: Fernando López Acosta.
HORACIO MELGAREJO, PROTAGONISTA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
El director técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, ha sido protagonista de algunos hechos polémicos durante la última semana. Primero, luego de la victoria ante Atlético Mineiro, tuvo una particular conferencia de prensa donde se enfrentó a buena parte del periodismo peruano, quien lo cuestionó pese al triunfo. En tanto, luego del partido ante Comerciantes Unidos, tuvo un cruce fuera de la cancha con el DT rival, Claudio 'Pampa' Biaggio.
ASÍ VA EL GRUPO B DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
POS
EQUIPOS
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
DIF
1
Cienciano
7
3
2
1
0
+3
2
Atlético Mineiro
6
4
2
0
2
0
3
Juventud de Las Piedras
4
4
1
1
2
+2
4
Academia Puerto Cabello
3
3
1
0
2
-5
CIENCIANO BUSCA UN TRIUNFO QUE LO ACERQUE A LA CLASIFICACIÓN
Duro partido para Cienciano en Venezuela. Visita a un necesitado Puerto Cabello, que marcha en el último lugar en la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Horacio Melgarejo, con una victoria, podría dar medio paso rumbo a la siguiente ronda.
Subeditor de Bolavip Perú con ocho años de experiencia en coberturas deportivas nacionales e internacionales. Fue subeditor de Bolavip Global y Argentina, y trabajó en medios como Clarín, Filo News, Pasión Fútbol, El Heraldo Deportes y Terra México.