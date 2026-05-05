Puerto Cabello vs Cienciano EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026 vía DSports y DGO: previa

Cienciano busca dar un paso importante rumbo a la clasificación. El conjunto venezolano está último en el grupo B y debe ganar para seguir con chances. Sigue las acciones

Cienciano tiene una buena oportunidad de acercarse a la clasificación a la próxima ronda. Visita Venezuela este martes 5 de mayo para jugar ante Academia Puerto Cabello por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El Polideportivo Misael Delgado de Valencia es el escenario del encuentro, que comienza a las 19:30 horas de Lima, Perú (GMT-5). Se puede ver en vivo por DSports y DGO y tiene el minuto a minuto de Bolavip Perú.

El ‘Papá de América’ viene de un destacado triunfo por 1-0 en Cusco ante Atlético Mineiro para ser único líder del Grupo B con 7 puntos. Por su parte, Puerto Cabello viene de un fea caída por 4-0 ante Juventud en Montevideo. Por eso, no tiene margen de error y debe ganar para seguir con chances de clasificación, ya que está último con sólo 3 unidades.

En tanto, en los torneos locales, ambos equipos tuvieron actividad el fin de semana pasado. Cienciano, que marcha tercero en el Torneo Apertura de la Liga 1, derrotó 1-0 a Comerciantes Unidos el pasado sábado con un gol sobre el final de Neri Bandiera. Los ‘Guerreros del Fortín’, por su parte, igualó 1-1 con Deportivo La Guaira.