¡Cienciano saca cara por el Perú! Ganó a Puerto Cabello y es líder del Grupo B de la Copa Sudamericana

Triunfo clave y con autoridad. Cienciano derrotó 2-0 a Academia Puerto Cabello en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana y se metió de lleno en la pelea por la clasificación.
El ‘Papá’ resolvió el partido con eficacia en momentos clave. Carlos Garcés abrió el marcador en el primer tiempo, aprovechando una de las oportunidades más claras del equipo cusqueño. Luego, en la segunda mitad, Alejandro Hohberg sentenció el encuentro con un gol que aseguró los tres puntos.
¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Carlos Garcés pescó un rebote y anotó el 1-0 de Cienciano ante Puerto Cabello.— ESPN Perú (@ESPNPeru) April 17, 2026
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Más allá del resultado, el dato que resalta es el contexto. Cienciano fue el único equipo peruano que logró ganar en la fecha 2 de los torneos internacionales de Conmebol, destacando en una jornada complicada para los clubes del país.
El equipo mostró solidez, orden y efectividad, tres factores que le permitieron imponerse en casa y aprovechar la altura de Cusco como una ventaja competitiva ante un rival que venía en buen momento.
¡NO PERDONÓ! Alejandro Hohberg amagó al arquero rival y decretó el 2-0 de Cienciano ante Puerto Cabello.— ESPN Perú (@ESPNPeru) April 17, 2026
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Con este resultado, Cienciano no solo suma puntos importantes, sino que también refuerza su candidatura en el Grupo B, donde cada partido empieza a definir el futuro en el torneo.
Así, el ‘Papá’ golpea la mesa en la Copa Sudamericana. Ganó, convenció y dejó claro que en Cusco, no será fácil para nadie.
Cienciano ganó a Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana. (Foto: Cienciano)