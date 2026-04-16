¡Cienciano saca cara por el Perú! Ganó a Puerto Cabello y es líder del Grupo B de la Copa Sudamericana

En instantes empezamos con el minuto a minuto en vivo y en directo del partido entre Cienciano vs. Academia Puerto Cabello por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana.

Las estadísticas están claras y tienen un favorito para llevarse el triunfo hoy en el estadio Inca Garcilaso de la Vega: Cienciano.

Tras una fecha transcurrida de la Copa Sudamericana, tanto Cienciano como Academia Puerto Cabello ya tienen su primer goleador.

Hacemos un repaso de los resultados que obtuvo tanto Cienciano como Academia Puerto Cabello en sus últimos cinco partidos que disputaron cada uno.

Para este jueves 16 de abril, hay dos partidos que cerrarán la jornada de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro venció a Juventud por 2-1 en el Arena MRV de Belo Horizonte.

Con el goleador Carlos Garcés a la cabeza, Cienciano ya está en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así saldrá Cienciano para su partido ante Academia Puerto Cabello por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana: Espinoza; Núñez, Amondarain, Becerra, Martinich; Caparó, Robles, Hohberg, Bandiera; Souza, Garcés.

Academia Puerto Cabello indicó con esta foto que ya estaba en Cusco.

En estos momentos así está el camerino de Cienciano, a la espera del pitazo inicial.

Con esta publicación Cienciano emocionó a sus fanáticos previa al partido ante Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana.

Preparándose para el partido, así fue el ingreso en calor de la Academia Puerto Cabello.

El once de Academia Puerto Cabello vs. Cienciano por la Copa Sudamericana: Graterol; Vargas, Ramos, Obradovic, Bortagaray; Linares, Lima, González, Saggiomo; Castillo y Ponce.

Listos para el partido entre Cienciano vs. Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana.

Ya rueda la pelota en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y juegan Cienciano vs. Academia Puerto Cabello por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana.

Alejandro Hohberg buscó el primero del partido, pero su remate se fue desviado.

Carlos Garcés aprovechó el rebote que dejó el portero de Academia Puerto Cabello y marcó el 1-0 para Cienciano en Cusco por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Carlos Garcés pescó un rebote y anotó el 1-0 de Cienciano ante Puerto Cabello. ▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/XCn6hJPdHm

Veamos al detalle cómo fue el gol de Carlos Garcés para el 1-0 de Cienciano ante Puerto Cabello.

Una buena cantidad de hinchas llegó hasta el Garcilaso de la Vega para ver el partido entre Cienciano vs. Puerto Cabello por la Copa Sudamericana.

Puerto Cabello está errando pases en el medio, Cienciano recupera y se va con todo por el gol, pero está equivocándose en el último remate.

Se jugó los 45' minutos y el árbitro agregó tres minutos más.

Pitazo final de la primera mitad y Cienciano gana 1-0 a Puerto Cabello por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana.

Rueda la pelota en el Inca Garcilaso de la Vega y ya empezó el complemento en el partido entre Cienciano vs. Puerto Cabello por la Copa Sudamericana.

Cienciano ya tiene varios ataques que no concreta y esto puede empezar a pasarle factura.

Llegó el momento de Cienciano puesto que Academia Puerto Cabello no puede más y está vulnerable.

Con una Academia Puerto Cabello rendida, Cienciano comienza a estirar los segundos y a mandar centros.

Hohberg marcó el segundo del partido y liquidó el partido. Cienciano gana 2-0 a un Academia Puerto Cabello ahogado por la Copa Sudamericana.

¡NO PERDONÓ! Alejandro Hohberg amagó al arquero rival y decretó el 2-0 de Cienciano ante Puerto Cabello. ▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/q9qpge4mGA

Vemos las imágenes de cómo fue el gol de Alejandro Hohberg para el 2-0 de Cienciano vs. Academia Puerto Cabello por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana.

Se cumplió el tiempo regular en el Inca Garcilaso de la Vega y se jugarán cinco minutos más.

Cienciano venció a Academia Puerto Cabello y ganó por 2-0 en cotejo válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana.

Triunfo clave y con autoridad. Cienciano derrotó 2-0 a Academia Puerto Cabello en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana y se metió de lleno en la pelea por la clasificación.

El ‘Papá’ resolvió el partido con eficacia en momentos clave. Carlos Garcés abrió el marcador en el primer tiempo, aprovechando una de las oportunidades más claras del equipo cusqueño. Luego, en la segunda mitad, Alejandro Hohberg sentenció el encuentro con un gol que aseguró los tres puntos.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Carlos Garcés pescó un rebote y anotó el 1-0 de Cienciano ante Puerto Cabello.



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Más allá del resultado, el dato que resalta es el contexto. Cienciano fue el único equipo peruano que logró ganar en la fecha 2 de los torneos internacionales de Conmebol, destacando en una jornada complicada para los clubes del país.

El equipo mostró solidez, orden y efectividad, tres factores que le permitieron imponerse en casa y aprovechar la altura de Cusco como una ventaja competitiva ante un rival que venía en buen momento.

¡NO PERDONÓ! Alejandro Hohberg amagó al arquero rival y decretó el 2-0 de Cienciano ante Puerto Cabello.



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Con este resultado, Cienciano no solo suma puntos importantes, sino que también refuerza su candidatura en el Grupo B, donde cada partido empieza a definir el futuro en el torneo.

Así, el ‘Papá’ golpea la mesa en la Copa Sudamericana. Ganó, convenció y dejó claro que en Cusco, no será fácil para nadie.