Eliminado de todo Universitario por el empate 0-0 ante Deportes Tolima. Resultado desastroso para los dirigidos por el técnico: Héctor Cúper.

Universitario igualó 0-0 frente a Deportes Tolima como local, gracias a este resultado está lejos de todo. El equipo crema no pudo romper el cero en el Estadio Monumental y se despidió definitivamente de las competiciones continentales.

Eliminación para Universitario de Deportes

El cuadro dirigido por Héctor Cúper mostró intenciones ofensivas desde el primer minuto de juego, pero careció de efectividad en el área rival. Con este resultado, el club merengue terminó su participación con apenas cinco unidades en la tabla.

La igualdad sentenció el destino de la ‘U’, ya que el triunfo en paralelo de Nacional de Uruguay lo dejó en el último lugar por diferencia de goles. Los hinchas locales en Ate lamentaron la falta de contundencia en un partido que era crucial.

El planteamiento de Héctor Cúper no bastó en el Monumental

El estratega argentino intentó refrescar el ataque en el segundo tiempo con el ingreso de variantes ofensivas. Sin embargo, el bloque defensivo del conjunto colombiano se mantuvo firme y cortó todos los circuitos de juego.

Deportes Tolima, por su parte, celebró la clasificación a la siguiente ronda gracias al punto sumado en Lima. El orden táctico y la paciencia fueron las claves para que el cuadro visitante lograra su objetivo en territorio peruano.

Crisis deportiva para el tricampeón nacional

Ahora, Universitario deberá enfocar todo su plantel y esfuerzo exclusivamente en el plano doméstico. El gran objetivo de Héctor Cúper será pelear el torneo de la Liga 1 para asegurar su boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes eliminado de las copas CONMEBOL. (Foto: X).

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