Universitario igualó 0-0 frente a Deportes Tolima como local, gracias a este resultado está lejos de todo. El equipo crema no pudo romper el cero en el Estadio Monumental y se despidió definitivamente de las competiciones continentales.
Eliminación para Universitario de Deportes
El cuadro dirigido por Héctor Cúper mostró intenciones ofensivas desde el primer minuto de juego, pero careció de efectividad en el área rival. Con este resultado, el club merengue terminó su participación con apenas cinco unidades en la tabla.
La igualdad sentenció el destino de la ‘U’, ya que el triunfo en paralelo de Nacional de Uruguay lo dejó en el último lugar por diferencia de goles. Los hinchas locales en Ate lamentaron la falta de contundencia en un partido que era crucial.
El planteamiento de Héctor Cúper no bastó en el Monumental
El estratega argentino intentó refrescar el ataque en el segundo tiempo con el ingreso de variantes ofensivas. Sin embargo, el bloque defensivo del conjunto colombiano se mantuvo firme y cortó todos los circuitos de juego.
Deportes Tolima, por su parte, celebró la clasificación a la siguiente ronda gracias al punto sumado en Lima. El orden táctico y la paciencia fueron las claves para que el cuadro visitante lograra su objetivo en territorio peruano.
Crisis deportiva para el tricampeón nacional
Ahora, Universitario deberá enfocar todo su plantel y esfuerzo exclusivamente en el plano doméstico. El gran objetivo de Héctor Cúper será pelear el torneo de la Liga 1 para asegurar su boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes eliminado de las copas CONMEBOL. (Foto: X).
DATOS CLAVE
Universitario de Deportes empató 0-0 con Deportes Tolima y quedó eliminado de torneos internacionales.
El plantel dirigido por Héctor Cúper quedó último de su grupo con cinco puntos.
Deportes Tolima logró su clasificación a la siguiente ronda tras sumar en el Monumental.
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¡FINAL DEL PARTIDO!
Empate sin goles entre Universitario y Deportes Tolima. Eliminado el cuadro merengue en su casa. Agradecemos a todos los seguidores en esta jornada, nos vemos en una nueva oportunidad. Abrazo grande para todos.
90+4': BALÓN LARGO EN LA "U"
Sekou Gassama recibió pero, terminó parándola con la mano. Todo invalidado.
90+5': FALTA PARA UNIVERSITARIO
Quizás la última jugada del partido, ganado por Edison Flores.
90+2': UNIVERSITARIO PRESIONA
Deportes Tolima metido atrás. Cuida el empate, ante la inoperancia del cuadro crema.
¡TIEMPO ADICIONAL!
Se jugarán 6 minutos más en este Universitario vs. Deportes Tolima.
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89': ACELERAN PROCESOS
Universitario de Deportes quiere saltar las líneas de juego. Pero Tolima mantiene la pelota.
87': LA TUVO ÁLEX VALERA
Probó de media distancia después de sacarse a la defensa de Deportes Tolima. Desviado su disparo.
86': PIDEN PENAL
Después de un balón largo, cayó Valera, pero sin generar un impase para el árbitro.
85': LA TUVO UNIVERSITARIO
Gran centro de Andy Polo, cabeceó Matías Di Benedetto. Pero controló bien Volpi desde la portería.
84': FALTA CONTRA GASSAMA
Sacó a la defensa de Deportes Tolima a la mitad de la cancha. Es amonestado Arrieta.
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83': PRUEBA UNIVERSITARIO
Quiere jugar largo con pelotas aereas. Pero por ahora sin mayor opción peligrosa. Deportes Tolima se cuida atrás.
80': GRAN JUGADA DE TOLIMA
Tatay movió la pelota, sacó a la defensa de Universitario. Salvó Diego Romero tras un movimiento para mandar el balón al tiro de esquina.
78': DEPORTES TOLIMA SALE
Ahora se ponen a jugar un poco más. Han logrado salir de la presión de Univcersitario.
76': CAMBIOS EN UNIVERSITARIO
Se retiran Pérez Guedes y Carabalí. Ingresan César Inga y Sekou Gassama.
75': DEPORTES TOLIMA DEFIENDE
Solo está expectante a cualquier ofensiva de Universitario. Cómodo, pero en cualquier instante se podría complicar.
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73': SIN RESPUESTAS CLARAS
Universitario fuerza de cualquier manera un ataque. Deportes Tolima se cuida en defensa, alejando todo tipo de proyección.
70': BUSCAN OPORTUNIDADES
De cualquier manera Universitario, prueba de larga distancia. Con un remate desviado en este caso. Deportes Tolima cubre su zona trasera. Continúa el empate.
67': TIEMPO DE HIDRATACIÓN
Universitario sin ideas en ofensiva, Deportes Tolima se mantiene sereno y espera novedades en zona técnica.
65': LA TUVO UNIVERSITARIO
Gran movimiento en ofensiva, entre Jairo Concha, y Andy Polo. Centro pasado que no puede definir cómodo Álex Valera, termina en tiro de esquina.
63': CAMBIO EN UNIVERSITARIO
Se retira Lisandro Alzugaray, ingresó Edison Flores. Mueve el equipo Héctor Cúper.
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61': CAMBIO EN DEPORTES TOLIMA
Ingresa Juan Pablo Torres Patiño, retiró Jersson González Niño. Atención Universitario.
58': UNIVERSITARIO MUEVE EL BALÓN
Sin profundidad y velocidad, están haciendo el juego un poco más ofensivo. Pero la defensa de Deportes Tolima, está bien parada por ahora.
55': SIN COMPLICACIONES
Deportes Tolima es dueño absoluto del encuentrl. Universitario tiene la pelota, pero sin mayores preocupaciones.
53': DEPORTES TOLIMA SALE UN POCO
Luego del dominio leve de Universtiario. Quiere pasar la mitad de la cancha, para luego probar suerte.
51': UNIVERSITARIO MUEVE
Por obligación está gestionando ofensiva en desorden. Siendo Deportes Tolima un equipo que espera oportunidades para alejar complicaciones.
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49': CENTRO PASADO
Sin peligro intentó llegar a la portería rival Jairo Concha. Deportes Tolima cómodo en fase defensiva.
47': JUEGA LARGO Y APURADO
Anderson Santamaría intentó con un pase desviado, apurando el juego de Universitario.
¡ARRANCÓ LA SEGUNDA PARTE!
Se juega el Universitario 0-0 Deportes Tolima momentáneo por Copa Libertadores.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Empate a cero entre Universitario y Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026.
45+2': SE TERMINA TODO
Universitario está presionando el error de Deportes Tolima. Pero no está siendo preciso. Para poder aprovechar una desatención.
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¡TIEMPO ADICIONAL!
Se juegan 6 minutos más en este Universitario vs. Deportes Tolima.
45': UNIVERSITARIO QUEJA UNA MANO
En un ataque previo, la defnesa de Deportes Tolima habría metido una mano dentre del área. Pero el juez principal pide que jueguen.
44': GANA UNA FALTA
Alex Valera recibe una infracción de Cristian Arrieta. Cayendo y obteniendo una pelota parada.
42': DEPORTES TOLIMA ESPERA
Deja que Universitario de Deportes mueva la pelota, sin preocupaciones. Para poder alejar cualquier tipo de peligro.
39': ATACA UNIVERSITARIO
Balón largo de Santamaría para Alzugaray. Quien sirve con un centro. La defensa de Deportes Tolima, la manda al tiro de esquina.
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37': UNIVERSITARIO SE COMPLICA
Hay una necesidad de querer marcar pronto. Por eso, equivocan algunos pases. Deportes Tolima espera con calma en su zona.
36': SE COMPLICA EN DEFENSA
Deportes Tolima gana en velocidad, pero no tiene precisión para el pase final. Universitario la manda al corner.
32': CONTROLA DEPORTES TOLIMA
Hace cada movimiento con baja velocidad, no tienen profundidad y esperan que pase el tiempo. Se desespera Universitario.
29': CAMBIO EN UNIVERSITARIO
Por lesión se retira Héctor Fertoli, ingresó en su lugar Jorge Murrugarra.
27': PROBÓ DE LARGA DISTANCIA
Deportes Tolima intentó con un remate lejano, pero desviado al ciento pór ciento de Adrián Parra. Saldrá jugando Diego Romero.
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24': PAUSA DE HIDRATACIÓN
Escuchamos a los protagonistas en la zona técnica. Ambos clubes, descansan por ahora.
23': DOMINA LA LENTITUD
Después de momentos frenéticos, Deportes Tolima lateraliza y hace su posesión natural. Siendo Universitario alertado por la poca reacción.
21': BAJARON LA REVOLUCIONES
Deportes Tolima está moviendo la pelota por ahora, después de los ataques constantes de Universitario de Deportes.
19': LUCHA CON TODO
José Carabalí gana la banda, centra y consigue un tiro de esquina. Presionando a Deportes Tolima en defensa.
18' GRAN JUGADA PERSONAL
Jairo Concha movió el balón como quiso. Intentó poner un centro, pero el portero Neto Volpi descolgó perfecto.
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17': ERROR NO FORZADO
Hay nervios en Deporte Tolima, ahora equivocan los pases en salida.
16': UNIVERSITARIO ACELERA
Quiere evitar que Deportes Tolima cree fútbol, con pierna fuerte evita cualquier tipo de peligro.
14': UNIVERSITARIO CALMO
Después del envión de Deportes Tolima, se mantiene sereno con el dominio de la pelota.
12': LA TUVO UNIVERSITARIO
Matías Di Benedetto llegó con un cabezazo. Que se fue ancho y alto tras un gran tiro de esquina. Avisó la crema.
10': DOMINAN LA PELOTA
Deportes Tolima se hace dueño del juego, pero sin mayor profundidad. Universitario parece esperar el contra-ataque perfecto.
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9': NO PARA UNIVERSITARIO
Deportes Tolima está en un momento vulnerable. El equipo de Cúper está presionando para forzar el error, pero sin éxito aún.
8': LA TUVO UNIVERSITARIO
Jairo Concha aprovechó un gran servicio de Alzugaray. Remata y saca Volpi al tiro de esquina.
7': ERROR EN SALIDA
Universitario se complicó un poco, apretó Deportes Tolima, pero no pasó a mayores.
5': JUEGAN A SU MANERA
Por ahora, con tranquilidad Deportes Tolima quiere controlar el duelo. Tocando la pelota, y haciendo correr a Universitario.
3': UNIVERSITARIO PRESIONA
En estos primeros minutos, no tienen el balón. Pero quieren roban forzando el error de Deportes Tolima.
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2': SALIÓ CON TODO
Deportes Tolima presiona alto, y quiere imponer su estilo de juego ante Universitario.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Ya se juega el Universitario vs. Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026.
¡LOS EQUIPOS ESTÁN LISTOS!
Tanto Universitario como Deportes Tolima se encuentran preparados para el pitazo inicial.
MOMENTOS PREVIOS
Universitario de Deportes calienta para jugar contra Tolima, instantes previos a la Copa Libertadores.
Universitario forma de esta manera contra Deportes Tolima por Copa Libertadores en el Estadio Monumental "U".
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¡ALINEACIÓN CONFIRMADA!
Alineación de Universitario de Deportes para enfrentar a Tolima: Romero, Fara, Santamaría, Di Benedetto, Polo, Fértoli, Pérez Guedes, Concha, Carabalí, Alzugaray, Valera. Finalmente, lo que informó Gustavo Peralta, hoy se dio: tapa Romero.
LOS CREMAS LLEGARON AL MONUMENTAL
Universitario se encuentra en el escenario deportivo, para jugar esta noche contra Tolima por Copa Libertadores.
Hace aproximadamente un mes, en el partido de ida de la Copa Libertadores, Universitario de Deportes empató 0-0 al visitar a Deportes Tolima. Con este resultado, los cremas ahora dependen de un marcador favorable para poder avanzar a los octavos de final.
XI Deportes Tolima: Volpi; López, J. Angulo, A. Angulo, Arrieta; Nieto, Trujillo; Parra; Torres, Florez, González.
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UNIVERSITARIO NO PUEDE FALLAR
Universitario se enfrenta a Deportes Tolima en un partido crucial de la Copa Libertadores, con la firme intención de conseguir una victoria que les asegure la clasificación a los octavos de final. El equipo crema saldrá con todo a la cancha.
ANTES YA LO LOGRARON
Universitario se enfrentará a Deportes Tolima y el recuerdo de su último encuentro en Copa CONMEBOL resurge. En la Copa Libertadores de 1997, el equipo crema se impuso 2-0 al conjunto colombiano. De replicar este resultado, Universitario aseguraría su pase a los octavos de final.
SE JUEGAN LA TEMPORADA
Universitario sabe que contra Deportes Tolima tiene una sola misión por Copa Libertadores. Pasar a los octavos de final.
ESTADIO COMPLETAMENTE LLENO
Universitario de Deportes notificó que el Monumental "U" tendrá una cantidad de público importante. Para luchar el pase a los octavos de final contra Tolima por Copa Libertadores.
Ⓤ𝗡𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 🫂💛
Ya son más de 55 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido de hoy ante Deportes Tolima.
Periodista deportivo con más de nueve años de experiencia en medios radiales y digitales. Actualmente se desempeña como redactor de Bolavip y panelista deportivo en programas emitidos por YouTube, con especialización en Universitario, Alianza Lima, la Selección Peruana y el fútbol internacional.