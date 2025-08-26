CONMEBOL tomó una decisión radical que tiene que ver directamente con Alianza Lima y su futuro en Copa Sudamericana

CONMEBOL implementará una medida revolucionaria para aumentar la transparencia en el fútbol sudamericano: a partir de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, los árbitros principales anunciarán en tiempo real las decisiones tomadas tras la revisión del VAR. Esta iniciativa, que ya ha demostrado su éxito en ligas europeas y otros torneos internacionales, llega al continente sudamericano con el objetivo de brindar mayor claridad y legitimidad a las acciones arbitrales, y tendrá como protagonista inesperado a Alianza Lima.

Alianza Lima espera por su próximo rival

El club peruano, que ha logrado una histórica clasificación a esta fase decisiva del torneo, se encuentra a la espera de un rival cuya identidad se definirá fuera de la cancha. La eliminatoria de octavos de final entre Independiente de Avellaneda de Argentina y Universidad de Chile fue suspendida de manera abrupta debido a graves incidentes violentos protagonizados por las hinchadas. Ahora, la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL enfrenta la difícil y compleja tarea de determinar un ganador o, incluso, la drástica medida de la descalificación de ambos equipos involucrados. Esta situación ha generado gran incertidumbre en el ámbito futbolístico sudamericano.

Mientras tanto, el Fondo Blanquiazul, entidad que representa a los intereses de Alianza Lima, ha manifestado públicamente su profunda preocupación ante la posible resolución de CONMEBOL. Han advertido que un fallo favorable a uno de los equipos en pugna, sin una investigación exhaustiva de los hechos violentos, establecería un “precedente terrible” para la justicia deportiva en el continente, sentando bases para futuras decisiones arbitrarias. A pesar de esta coyuntura, Alianza Lima se alista meticulosamente para disputar su partido de ida de cuartos de final el próximo 18 de septiembre en su fortín, el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como “Matute”.

Alianza Lima espera su rival en Copa Sudamericana. (Foto: X).

Novedoso sistema dentro del VAR

El equipo blanquiazul tendrá el honor de ser el primero en experimentar en Sudamérica la novedad del “Referee’s Announcement of VAR Decisions” (Anuncio del Árbitro sobre Decisiones del VAR) contra el rival que le corresponda, ya sea Independiente de Avellaneda, Universidad de Chile o un tercer escenario que la CONMEBOL pudiera determinar, como una posible inclusión de otro equipo si ambos fueran descalificados. Este cambio en la comunicación arbitral no solo impactará de manera significativa a jugadores y cuerpo técnico, quienes tendrán una comprensión inmediata de las decisiones, sino que también transformará la experiencia para los aficionados.

Tanto los presentes en el estadio como aquellos que sigan el partido desde casa podrán comprender de inmediato la razón fundamental detrás de un cambio en la decisión arbitral, eliminando la confusión y mejorando la percepción de la transparencia. Para Alianza Lima, uno de los “beneficiarios” directos de esta innovadora medida, será un paso crucial más en su destacada campaña internacional en la Copa Sudamericana, mientras el enigma de su próximo oponente se resuelve y se define su camino hacia las semifinales. Esta implementación del VAR audible se suma a los esfuerzos de CONMEBOL por modernizar el fútbol sudamericano y acercarlo a los estándares de las ligas más avanzadas del mundo.