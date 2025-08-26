Inesperado giro en Alianza Lima: la decisión sobre los cuartos de la Copa Sudamericana que lo cambia todo

Alianza Lima está a la espera de la decisión oficial de Conmebol para saber si juega los cuartos de final o si pasa directo a semifinales de la Copa Sudamericana. Pero, tal parece que todo se abría definido en las últimas horas.

Sucede que la cuenta oficial de la Copa Sudamericana realizó una publicación en redes sociales. Dando a entender que Alianza Lima sí tendrá que jugar los cuartos de final, el organismo deportivo puso un video con el mensaje: “A todo ritmo en Alianza Lima para meterse en cuartos”.

A partir de este punto, Alianza Lima compartió el video de la Copa Sudamericana en sus redes sociales. Con esta acción, el cuadro íntimo estaría listo para jugar la llave de los cuartos de final a la espera de saber quién será su rival oficial.

Todavía no se sabe contra quién jugará Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pero, por información de varios periodistas, lo más probable es que sea Universidad de Chile, aunque también existe una mínima posibilidad de que sea Independiente.

¿Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Todo hace indicar que Alianza Lima sí jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Una de las voces autorizadas para hablar del tema fue el periodista Juanjo Buscalia, que reveló que según sus fuentes, Alianza Lima no avanzaría directamente a semifinales.

Ahora solo falta saber qué decisión oficial tomará Conmebol sobre el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Habrá que ver si al final se deciden por Independiente o la Universidad de Chile tras los hechos de violencia ocurridos en su último encuentro.

¿Contra quién jugará Alianza Lima en los cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima espera el anuncio de Conmebol para saber contra quién jugará por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Una opción puede ser Universidad de Chile, otra Independiente o también puede pasar directamente a semifinales.

¿Cuándo jugará Alianza Lima los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo jueves 18 de septiembre a las 7:30 PM en Matute por la ida y el próximo jueves 25 de septiembre a las 7:30 PM ante Independiente o Universidad de Chile por la vuelta.

