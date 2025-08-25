¿Alianza Lima ya tiene rival en Copa Sudamericana?: “La U no debiese quedar eliminada”

En una reveladora entrevista exclusiva para La Tercera, el abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, se pronunció en nombre de la Universidad de Chile. Sus declaraciones giran en torno al lamentable y violento enfrentamiento que tuvo lugar contra Independiente de Avellaneda en el marco de la Copa Sudamericana. El experimentado periodista Carlos González logró extraer de Correa frases contundentes y de gran relevancia, especialmente para Alianza Lima, ya que arrojan luz sobre el futuro inmediato y las posibles implicaciones legales de este tipo de incidentes.

Posible rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana

La postura del conjunto chileno es categórica y se orienta firmemente hacia una batalla legal contra Independiente. Correa enfatizó: “Ahora ya vienen las distintas fases. Defendernos en Conmebol, como corresponde y preocuparnos de buscar las responsabilidades de estos. Aquí esto no fue al azar. Aquí no hay un descuido de una persona que se le quedó abierta una puerta. Acá hay una negligencia sistémica. Yo creo que eso hay que investigarlo”. Esta declaración subraya la convicción de la Universidad de Chile de que los disturbios no fueron incidentes aislados, sino el resultado de una falla estructural y predecible por parte del club organizador.

La intención es clara: deslindar responsabilidades y asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes a los verdaderos culpables. Correa afirmó categóricamente que la responsabilidad recae en lo que no pudo ser controlado en Argentina, culpando directamente a la organización del evento. “Yo estoy de acuerdo con el presidente de la ANFP, porque además creo que es súper injusto cuestionar el fútbol chileno por una negligencia inexcusable del club organizador. El fútbol chileno fue víctima de un grupo de delincuentes que, amparados por un sistema que no funcionó, salieron a atacar”, sentenció.

Universidad de Chile quiere estar en cuartos de final

Esta afirmación busca eximir de culpa al fútbol chileno en su conjunto, presentándolo como una víctima de las deficiencias en la seguridad y organización del partido por parte de Independiente. La tesis de la Universidad de Chile es que sus aficionados y el equipo mismo fueron expuestos a una situación de alto riesgo debido a una negligencia manifiesta. Finalmente, Correa dejó un mensaje crucial que debería ser analizado con detenimiento por Alianza Lima y, de hecho, por cualquier club que se enfrente a situaciones similares. Respecto a la posición de la Universidad de Chile, declaró: “No quiero entrar en el fondo porque los equipos legales están trabajando, pero la U no debiese quedar eliminada. Nosotros no éramos el club organizador. Me costaría mucho pensar un caso donde por actos homicidas el sancionado sea el equipo visitante”.

La última declaración es de vital importancia, ya que establece un precedente sobre la responsabilidad del club organizador en la seguridad de los partidos y la expectativa de que el equipo visitante no sea penalizado por actos violentos que no pudo controlar. La Universidad de Chile confía en que la Conmebol tomará en cuenta su condición de equipo visitante y la falta de control sobre la seguridad, evitando una eliminación injusta. Este argumento legal podría sentar las bases para futuras resoluciones en incidentes similares.