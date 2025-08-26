¿Alianza Lima jugará semifinales? Presentador de la Copa Sudamericana dio información exclusiva: “Por lo que yo pude hablar…”

Siguen pasando los días y más voces del periodismo se suman a la situación que se vive en la Copa Sudamericana. Luego de cancelarse el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile por hechos de violencia en las tribunas, todavía no se sabe cuál pasará a cuartos de final y ahora el periodista Juanjo Buscalia dio información sobre quién sería el rival de Alianza Lima.

Charlando con el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Denganche’, el comunicador Juanjo Buscalia primero habló sobre los hechos que vivió en el duelo entre Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

“Nunca viví una noche así. El operativo de seguridad fue nefasto. Llegué cuatro horas antes, el 90% de los hinchas de la Universidad de Chile ya estaban en su tribuna y estaban tirando cosas”, comenzó Juanjo Buscalia.

Luego, dando la noticia sobre si Alianza Lima avanzará de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana, comentó: “Yo tengo la información que no. Por lo que yo pude hablar, probablemente uno de los dos logre la clasificación. No sé si será la Universidad de Chile”, cerró en la charla.

¿Qué pasó con el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile?

Hay que recordar que el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile se canceló por parte de la Conmebol luego de los hechos de violencia. Dándose un enfrentamiento entre la barra de ambos clubes en las tribunas, las imágenes mostraron toda la barbarie humana.

Por ello es que Conmebol decidió cancelar el partido cuando transcurría el segundo tiempo del duelo entre Independiente vs. Universidad de Chile. Así pues, se espera saber quién de los dos pasará a cuartos de final de la Copa Sudamericana o si ambos quedan expulsados del torneo.

¿Contra quién jugará Alianza Lima en los cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima espera el anuncio de Conmebol para saber contra quién jugará por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Una opción puede ser Universidad de Chile, otra Independiente o también puede pasar directamente a semifinales.

¿Cuándo jugará Alianza Lima los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo jueves 18 de septiembre a las 7:30 PM en Matute por la ida y el próximo jueves 25 de septiembre a las 7:30 PM ante Independiente o Universidad de Chile por la vuelta.

