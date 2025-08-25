Universitario recibió tremenda noticia después del Clásico: gran ventaja para el Torneo Clausura

Luego de sacar un empate frente a Alianza Lima, Universitario de Deportes recibió una gran noticia para el Torneo Clausura. Los ‘cremas’ serán beneficiados con inesperada decisión que los deja con muy buenas posibilidades de seguir sumando en este segundo torneo del año.

Si bien la ‘U’ no logró sacar ventaja en la tabla de posiciones tras su último partido. Las noticias que han llegado a Ate los dejan muy bien parado para lo que se les viene en las siguientes fechas de este torneo nacional. Así lo pudo dar a conocer el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales.

Resulta que hay dos partidos que jugará el equipo de Jorge Fossati en condición de visitante que fueron cambiado de sede. El primero es frente a UTC por la fecha número 10, ya no se jugará en Cajabamba sino en el estadio Mansiche de Trujillo. Lo mismo ocurrirá en la jornada número 12, duelo en el que también estarán en la ‘Ciudad de la eterna primavera’ ante Alianza Atlético.

Universitario beneficiado con cambio de sedes (Foto: X).

Esta es una ventaja importante que está sacando el cuadro ‘crema’ ante rivales bastante duros. Pues ya no tendrán que ir primero a la altura y después al calor, teniendo un recorrido mucho más accesible para ellos. Sin duda esta oportunidad que se les ha dado les podrá dar un mayor descanso en este Clausura en el que por ahora se mantienen como líderes.

Bajas importante para Universitario de Deportes

Por otro lado, se ha conocido dos bajas vitales para los ‘cremas’ en lo que resta del Torneo Clausura. Se trata de Álex Valera y Edison Flores, ambos fueron convocados a la Selección Peruana, pero de inmediato fueron desconvocados debido a que presentan cada uno un desgarro. Por ese motivo son dos bajas importantes que buscarán recuperar lo más pronto posible.

Álex Valera y Edison Flores.

Estas lesiones se dieron después del partido frente a Alianza Lima. Lo más probable es que debido al gran desgaste físico que han tenido dentro del encuentro, que no fue para nada sencillo. Por lo pronto el club deberá analizar a sus jugadores para ver una pronta recuperación. La gran ventaja que tienen en este caso son las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, pues se paraliza el torneo.

Debido a estas bajas, José Rivera terminó siendo convocado de forma inmediata para que tome sus lugares. Así que se tendrá que ver que pueda volver a Ate sin ningún problema de lesión, ya que se podrían quedar sin delanteros de ser grave las lesiones de sus dos titulares.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

El próximo partido que tendrá Universitario de Deportes por la Liga 1 no va a ser para nada sencillo. En esta oportunidad tendrán que visitar a FBC Melgar en Arequipa. Si bien el equipo de Juan Reynoso no está teniendo los mejores resultados, se comienza a ver una mejoría en el plantel. Así que con este parón podrán llegar a mejorar algunos detalles para competir ante todos.

Este encuentro se llevará a cabo el día domingo 14 de setiembre desde las 15:00 horas de Perú en el estadio Monumental de la UNSA.

