Cienciano no solo venció a Botafogo en el Cusco, sino que lo goleó 6-1 y lo hizo ver como un modesto equipo de la Copa Sudamericana 2026. Los imperiales sacaron una tremenda ventaja en el partido de ida de los octavos de final y tuvieron en Matías Succar a una de las grandes figuras de la noche, a tal punto que hinchas de Alianza Lima estuvieron muy al pendiente de su rendimiento.
Recordando que Matías Succar todavía pertenece a Alianza Lima y que está a préstamo en Cienciano, el delantero peruano no tuvo una grata estadía en Matute ya que no pudo anotar durante el tiempo que estuvo en la temporada anterior. Fue un frustración para el hoy héroe cusqueño que le anotó un hat-trick al poderoso Botafogo y ahora los hinchas victorianos le dejaron varios mensajes.
“Luche y vuelva Succar. Luche y vuelva“, “Matías Succar anotando todos los goles que no le salían en Alianza Lima. Por fin, luche y vuelva Succar” e “Increíblemente Succar tiene más goles que Girotti y Ramos juntos”; fueron algunas de las reacciones más resonantes de los aficionados de Alianza Lima tras ver cómo Matías Succar fue clave en el triunfo de Cienciano ante Botafogo.
Fuente: ‘X’.
Fuente: ‘X’.
Fuente: ‘X’.
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Las emotivas palabras de Matías Succar tras anotarle un hat-trick a Botafogo
Matías Succar no había anotado en lo que va de la Copa Sudamericana 2026 con camiseta de Cienciano y el momento para hacerlo llegó con creces. Fue capaz de marcar tres goles ante Botafogo y ahora mira con mucho optimismo junto a sus compañeros la posibilidad de clasificación. Dicho esto, el delantero se mostró bastante emocionado por lo vivido en una nota post partido en el Cusco.
“Creo que hoy el fútbol me pagó cada entrenamiento, cada aguante, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada gol fallado y todo lo que ha habido que aguantar. Con la familia siempre todo fue mucho más fácil y, bueno, se los dediqué. En todo momento se los he dedicado a todos. No había hecho gol en la Copa todavía, era una cuenta pendiente que tenía y yo lo único que puedo decir es un sueño. Es un sueño por lo que he trabajado tantos años“; reveló Matías Succar en conversación con el medio ‘Denganche‘ en zona mixta.
¡𝗟𝗔 𝗘𝗠𝗢𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗛𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗡𝗢𝗖𝗛𝗘: 𝗠𝗔𝗧𝗜́𝗔𝗦 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗔𝗥! 🥹🇵🇪— DENGANCHE (@denganche) August 14, 2026
👉 Con dedicatoria especial: la reflexión de Matías Succar luego de su hat-trick ante Botafogo, en exclusiva para Denganche.
¡Emocionante! 🙌
📺 @movistarperu TODO EL FÚTBOL… pic.twitter.com/BDoNbm2KPz
DATOS CLAVES
- Cienciano goleó 6-1 a Botafogo en el Cusco por la Copa Sudamericana 2026.
- Matías Succar anotó un hat-trick ante Botafogo tras no marcar anteriormente en copa.
- Matías Succar pertenece a Alianza Lima y juega cedido a préstamo en Cienciano.