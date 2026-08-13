Christian Ramos criticó el reciente comportamiento de Paolo Guerrero en las redes sociales: “Es una persona…”

El ex defensor de la Selección Peruana salió a cuestionar a Paolo Guerrero. Christian Ramos criticó las respuestas que dio en redes sociales.

Christian Ramos, exfutbolista de la Selección Peruana, fue contundente al analizar la reacción de Paolo Guerrero en sus plataformas digitales. La ‘Sombra’ señaló que el delantero se equivocó rotundamente al engancharse en discusiones públicas tras las constantes críticas recibidas sobre su rendimiento deportivo.

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Durante su participación en el programa deportivo ‘La jugada Good’, el exdefensor sostuvo que un futbolista de la jerarquía de Guerrero no debería perder los papeles. Para el ex seleccionado nacional, responder abiertamente a los comentarios en internet solo expone de forma innecesaria al jugador.

Christian Ramos junto a Paolo Guerrero en la Selección Peruana. (Foto: X).

Christian Ramos cuestionó a Paolo Guerrero

Al profundizar en sus declaraciones, Ramos enfatizó que la trayectoria del atacante blanquiazul debió servirle para ignorar los cuestionamientos. “Para mí, Paolo se equivocó, porque Paolo es una persona de experiencia, de 42 años, ha jugado en todos lados”, manifestó el ex zaguero central durante la emisión.

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Asimismo, Ramos recordó que el debate público es inevitable dentro del balompié y que el hincha siempre expresará su opinión. “Sabe que el hincha es así. Sabe que las redes sociales son así, sabe que de fútbol hablan todos, y él sabe muy bien eso. Caer en eso está mal”, sentenció con firmeza.

La molestia de Paolo Guerrero que desató el conflicto

El pronunciamiento de Ramos llegó como respuesta a una serie de encendidas historias que Paolo Guerrero publicó en su cuenta oficial de Instagram. El ‘Depredador’ expresó su enorme molestia hacia quienes opinan sobre qué partidos debería disputar o cómo debería llevar la etapa final de su carrera profesional.

En su descargo, el atacante blanquiazul arremetió contra analistas y comentaristas del medio local por cuestionar sus actuaciones. Guerrero consideró inaceptables los juicios emitidos por personas que, según su punto de vista, no tienen las credenciales ni la trayectoria para evaluar su rendimiento actual.

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Paolo Guerrero junto a Christian Ramos en la Copa América 2018. (Foto: X).

Los mensajes potentes soltados por Paolo Guerrero

Dentro de sus publicaciones en redes sociales, Guerrero dejó en claro su fastidio por la cobertura mediática sobre su presente futbolístico. “Ah listo. Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó o, si jugó, fue malísimo y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor”, escribió el atacante.

Finalmente, el goleador instó a sus seguidores y al público en general a descartar aquellos comentarios que buscan generar inestabilidad. “Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano, pero ya y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos”, concluyó en sus historias.

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