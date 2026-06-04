El arribo de Hernán Barcos a Sporting Cristal es inminente y un histórico del club como es 'El Chorri' Palacios mostró su aceptación frente a dicho fichaje. A continuación, los detalles.

Hernán Barcos será oficializado en las próximas horas como nuevo jugador de Sporting Cristal para lo que resta de la temporada 2026. Siendo uno de los fichajes más importantes del fútbol peruano, en esta ocasión se tuvo la aprobación de uno de los verdaderos históricos de la institución rimense respecto a la oportunidad de que el equipo pueda potenciarse con el arribo del goleador.

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🗣️ @oscarpaz200: "Cristal ha recibido 30 goles en 17 partidos de Liga 1. Es el tercer equipo con más goles en contra. Así no va a llegar a ningún lado".



🗣️ @francolostaunau: "Cristal tiene que contratar jugadores… pic.twitter.com/2eWC7OZ8cG — DENGANCHE (@denganche) June 3, 2026

Si bien para algunos hinchas todavía podría tratarse de una llegada con cierta incertidumbre por las informaciones del año pasado que indicaban problemas en la interna de Alianza Lima y justamente por su pasado tan marcado en el barrio de Matute, lo concreto es que Hernán Barcos sigue más vigente que nunca y sería de gran ayuda en Sporting Cristal, así también lo entiende Roberto Palacios.

“Sabemos muy bien de la calidad y la capacidad de Hernán Barcos. A pesar de su edad, él sigue haciendo goles y es importante cuando juega. Sería bueno que llegue. Sería un elemento fundamental para la parte de ataque de Cristal. Cristal está padeciendo mucho en el mediocampo. También algunos jugadores, uno especialmente que tenga la inteligencia para poder llevar al equipo y hacerlo jugar”; señaló Roberto Palacios en el programa ‘Lo bueno, lo malo y lo feo‘.

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Fuente: Sporting Cristal.

El detalle importante en el acuerdo entre Hernán Barcos y Sporting Cristal

A falta del comunicado oficial por parte de Sporting Cristal respecto a la contratación de Hernán Barcos, diversas informaciones daban por hecho que se trababa de una arreglo de 6 meses con la posibilidad de alargar dicho vínculo por toda la temporada 2027 si es que cumplían ciertos objetivos de por medio. Esta situación finalmente no será así tras una última revelación que se ha filtrado.

“Hernán Barcos llega a Sporting Cristal por seis meses y no existe ninguna cláusula de renovación ya sea por méritos u objetivos. Son seis meses y nada más. El acuerdo no contempla una extensión automática”; informó el comunicador deportivo Horacio Zimmermann durante la más reciente edición del programa ‘Juego Cruzado‘ respecto al arreglo entre las partes implicadas.

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"𝗕𝗔𝗥𝗖𝗢𝗦 𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔 𝗔 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟 𝗣𝗢𝗥 𝟲 𝗠𝗘𝗦𝗘𝗦" 👀



🗣️ @Horacon: "Barcos llega a Cristal por seis meses y no existe ninguna cláusula de renovación, ya sea por méritos u objetivos. Son seis meses y nada más; el acuerdo no contempla una extensión automática".



🗣️… pic.twitter.com/0JgRdJvGLd — DENGANCHE (@denganche) June 4, 2026

¿Cuándo será presentando Hernán Barcos en Sporting Cristal?

Si bien es un secreto a voces en el ámbito deportivo nacional, la confirmación de que Hernán Barcos sea uno de los refuerzos de Sporting Cristal todavía no se ha hecho pública. Con el Torneo Apertura 2026 terminado y con la directiva analizando distintos escenarios para la mejoría del equipo, se espera que en las próximas horas se pueda conocer una publicación oficial en redes sociales.

DATOS CLAVES

Adrián Ugarriza será el delantero titular de la Selección Peruana ante Haití.

será el delantero titular de la Selección Peruana ante Haití. Viernes 5 de junio a las 19:00 horas jugará Perú contra Haití en Miami.

a las 19:00 horas jugará Perú contra Haití en Miami. Mano Menezes ensayó una alineación titular renovada con la presencia de Pedro Gallese.