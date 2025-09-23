La violencia vuelve a apoderarse del fútbol. Un nuevo hecho indignante sacude a la Copa Sudamericana como sucedió anteriormente con el Independiente vs. Universidad de Chile. En esta ocasión, nuevamente debe estar alerta Alianza Lima, ya que la serie de Fluminense vs. Lanús, donde sale su potencial rival en semifinales, tuvo incidentes con la policía de Brasil involucrada.

Brasil vuelve a tener un hecho de violencia en un partido internacional, una costumbre en donde vuelve a verse afectada la afición argentina. En esta ocasión, hinchas de Lanús fueron reprimidos por la policía en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Fue durante el entretiempo del partido de vuelta ante Fluminense.

Con el ‘Flu’ ganando por 1-0 por el golazo de Agustín Canobbio, restaban los últimos 45 minutos de la serie, pero el partido demoró el inicio del complemento debido a los incidentes ocurridos en la tribuna visitante donde la policía intervino con uso desmedido de la fuerza contra hinchas del equipo ‘granate’.

Un video de 13 segundos mostrado por la cuenta Dataref en X (Twitter), citando al medio partidario Locura Granate, muestra la peor cara de la policía de Brasil. Un efectivo policial azota a golpes a un hincha en plena tribuna. Unas imágenes indignantes, pero que han sido una constante en el último tiempo afectando a distintos clubes argentinos como Boca Juniors, San Lorenzo o, recientemente, Godoy Cruz, entre otros.

¿Por qué se generaron los incidentes en Fluminense vs. Lanús?

El mencionado video no es el único que se ha viralizado en X (Twitter), ya que se pueden ver otras imágenes donde los hinchas son reprimidos y muestran su preocupación por el accionar policial. Ahora bien, ¿qué ocurrió?

Según dejaron trascender desde la televisión brasileña, la policía intervino ante intentos de robos por parte de algunos hinchas de Lanús en la zona donde se venden bebidas y comidas en el estadio Maracaná. Sin embargo, su accionar para despejar a los fanáticos terminó en represión.

En medio de los incidentes, una persona se desvaneció y tuvo que requerir de atención médica. Con esta situación, todo se desmadró y provocó la preocupación de los propios jugadores de Lanús, ya que varios de ellos tienen familiares en las tribunas.

Hasta que no se tranquilizó toda la situación, no dio inicio al segundo tiempo. Algunos jugadores de Fluminense, entre ellos el argentino Germán Cano, se solidarizaron con los futbolistas visitantes a fin de resguardar a las familias y, sobre todo, dar el visto bueno para que se retome la acción. Tras 40 minutos desde que terminó el primer tiempo, finalmente, dio inicio al complemento.

Lanús lo empató y se clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Tras la violencia, se pudo jugar el segundo tiempo y Lanús se lo llevó por delante. Hubo otra actitud del conjunto argentino para tratar de llegar al gol que le permitiera la clasificación a semifinales. Finalmente, al minuto 67 de juego, Dylan Aquino aprovechó un gran pase de Marcelino Moreno y marcó el 1-1.

De la violencia de la policía contra sus hinchas a un gol heroico en el mismísimo Maracaná. Lanús mostró una gran versión en el segundo tiempo y hasta pudo haberlo ganado. Fluminense se cayó en ese complemento: los cambios de Renato Gaúcho tampoco ayudaron. La salida de Kevin Serna fue muy cuestionable, sobre todo, por haber sido la gran figura de la primera mitad.

Así, Lanús, pese al escándalo en el entretiempo, se quedó con la clasificación en Brasil y espera en semifinales por Alianza Lima o Universidad de Chile. Esta serie se definirá este jueves 25 de setiembre en Coquimbo, luego del 0-0 en la ida disputada en Lima.