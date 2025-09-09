Tiemblan Argentina y Brasil: Selección Peruana hará las veces de local en Cusco para las Eliminatorias Sudamericanas

La posibilidad de un cambio de sede para los partidos de local de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas, que hasta hace poco era un rumor especulativo, ha cobrado una fuerza considerable en las últimas horas. Todo parece indicar que la Federación Peruana de Fútbol está evaluando seriamente esta alternativa, lo que representaría un giro estratégico en la preparación del equipo con miras a la clasificación a la próxima cita mundialista. Esta decisión, de concretarse, implicaría una modificación significativa en el trabajo que la “Blanquirroja” ha venido realizando, tradicionalmente centrado en Lima.

Selección Peruana cambiará de localidad

Aparentemente, la motivación principal detrás de esta iniciativa radica en la búsqueda de una ventaja competitiva a través del factor de la altura. La idea es “ganar puntos a la fuerza” al obligar a los equipos rivales a jugar en condiciones geográficas desafiantes. En este sentido, la ciudad de Cusco ha surgido como la principal candidata. Según la información proporcionada por el periodista deportivo Gustavo Peralta, en el programa “Hablemos de MAX” y confirmada en su cuenta de Twitter, la capital del Imperio Incaico es una de las localidades que la Selección Peruana considera seriamente para sus futuros encuentros eliminatorios.

El objetivo es claro: enfrentar a los equipos más potentes de la CONMEBOL en un terreno que los ponga a prueba, “para que sientan la pegada de un terreno lejano a la altura del mal”, haciendo alusión a la dificultad que representa jugar a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Peralta, reportero de L1, fue enfático al afirmar: “Perú inscribirá al estadio Garcilaso de la Vega del Cusco como una de sus sedes para la próxima eliminatoria. La idea es llevar a Argentina y a Brasil”. Esta declaración no solo revela la intención de la FPF, sino que también sugiere que existe un estudio previo y una planificación detrás de este ambicioso proyecto.

El Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco sería la nueva casa de la Selección Peruana. (Foto: X).

Cusco será la nueva casa de Perú

La elección del Estadio Garcilaso de la Vega, un recinto con capacidad para más de 40.000 espectadores y con una rica historia deportiva, subraya la seriedad de la propuesta. De materializarse, esta medida premiaría, sin duda, un trabajo organizado y una visión estratégica por parte de la FPF. Sin embargo, es importante considerar que esta estrategia, aunque prometedora, no garantiza necesariamente una presión abrumadora para los rivales. Los equipos de élite, especialmente aquellos con jugadores que militan en los clubes más profesionales del mundo, podrían estar mejor preparados para afrontar los efectos de la altura.

Para ellos, el factor altitud podría convertirse en un tema secundario al enfrentarse a Perú, ya que sus clubes suelen contar con recursos y programas de adaptación avanzados. A pesar de esta posible objeción, la decisión que ha sido tomada en el directorio de la FPF parece ser firme y tener una finalidad clara. El enfoque está puesto en maximizar cualquier ventaja posible en el camino hacia la clasificación mundialista, y la altura de Cusco se perfila como una pieza clave en este rompecabezas estratégico. La implementación de esta medida representaría un desafío logístico y deportivo, pero la FPF parece dispuesta a asumirlo en pos del anhelado objetivo de volver a una Copa del Mundo.