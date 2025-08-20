Del posible rival de Alianza Lima: descontrol, incidentes y escándalo en Independiente vs. Universidad de Chile

Lo que tenía que ser una fiesta se convirtió en una batalla campal. Descontrol total el que se vivió en Argentina por un partido de Copa Sudamericana. La situación que se vivió en el Estadio Libertadores de América es algo que nadie esperaba, pelea entre las barras de la Universidad de Chile contra los de Independiente generaron el caos total y paralización del partido.

Publicidad

Publicidad

No se conoce a ciencia cierta como es que comenzó todo este enfrentamiento. Pero los hinchas de la Universidad de Chile se mostraron hostiles desde las tribunas de visitante. Arrojando todo tipo de proyectiles hacia los hinchas de Independiente. Generando el caos total en el inicio del segundo tiempo, lo cual hizo que el partido tenga que paralizarse.

Tweet placeholder

Desde la tribuna los hinchas del ‘Rojo’ mostraron los proyectiles con los que fueron atacados. Demostrando la gran furia de los chilenos en este encuentro que pasó de ser una fiesta a una gran batalla campal. Incluso se puede ver como objetos como piedras, parte de las butacas, entre otros fueron lanzadas desde lo alto de las tribunas, lo cual pudo terminar costando vidas mortales de dar un mal golpe a algún hincha.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por parte de laUniversidad de Chile, reportan que también fueron atacados con objetos lanzados a lo alto de la tribuna en la que se encontraron. Esto ocasionó que se diera una respuesta según lo que se ha podido dar a conocer. Siento todo muy confuso de quién comenzó con esta pelea en las tribunas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Hinchas de la barra de Independiente entraron a la tribuna a buscar venganza contra los de la Universidad de Chile. Fueron acorralados y golpeados, inclusive se reporta que los despojaron de sus pertenencias.

Tweet placeholder

Partido suspendido por los incidentes

Tras los lamentables hechos vistos en la tribuna del Estadio Libertadores de América se terminó por suspender el partido. La organización no podía continuar con el encuentro debido a la situación que se les escapó de las manos, con las dos hinchadas con sed de venganza.

Publicidad

Publicidad

¿Qué decisión tomará la CONMEBOL ante este incidente?

Hay varios escenarios que podría tomar la CONMEBOL, pues tiene que determinar quien comenzó todo este incidente. Dependiendo de esto, podría no solo poner una multa económica al equipo culpable de todo este desmán, sino también incluso hasta dejarlo fuera del certamen.

Lo más probable que en este caso el rival de Alianza Lima en la siguiente fase de local tenga público reducido. Esta sería una gran ventaja para los dirigidos por Néstor Gorosito de darse así. Pero todo estas son suposiciones y el máximo ente del fútbol sudamericano deberá tomar una decisión en los próximos días.

ver también El terrible error que cometió Miguel Trauco y le costó el 1-0 a Alianza Lima ante la U. Católica en Ecuador