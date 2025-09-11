Raphinha no se guardó nada y destrozó a Bolivia por jugar en El Alto: “Nos obligan a jugar a más de 4000 metros”

La reciente derrota de la Selección Brasileña ante Bolivia en las eliminatorias ha desatado una fuerte controversia, con el futbolista Raphinha a la cabeza de las críticas. El jugador del FC Barcelona expresó su profunda insatisfacción con las condiciones del partido, disputado en el estadio de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y señaló una serie de factores externos que, a su juicio, influyeron decisivamente en el resultado.

Cargó contra la localidad de la Selección Boliviana

Raphinha fue contundente al criticar que “a partir del momento en el que un equipo te hace jugar a 4.000 metros de altitud para poder ganar el partido, pienso que eso perjudica bastante a las demás selecciones”. Estas declaraciones reabren el debate sobre la equidad de las condiciones de juego en partidos internacionales, especialmente en eliminatorias donde los puntos son cruciales. La altitud de El Alto es una de las más elevadas para la práctica del fútbol profesional, lo que representa un desafío físico extremo para equipos no aclimatados.

La falta de oxígeno puede provocar fatiga prematura, mareos y un descenso significativo en el rendimiento deportivo, aspectos que, según Raphinha, Bolivia utilizó estratégicamente a su favor. Además de la altitud, el delantero brasileño arremetió duramente contra la actuación del árbitro, a quien acusó de inventar un penalti decisivo en un momento clave del encuentro. “En un encuentro equilibrado como el que estábamos jugando, el árbitro se inventó un penalti. Creo que eso complica aún más nuestro juego dentro del campo”, sentenció Raphinha.

Raphinha la pasó mal en El Alto de Bolivia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Raphinha cargó sus todas críticas contra Bolivia

Esta acusación añade una capa de indignación a la derrota, sugiriendo que la decisión arbitral no solo fue errónea sino también intencionada, alterando el curso de un partido que, según la delegación brasileña, se desarrollaba de manera pareja hasta ese momento. La polémica arbitral es un componente recurrente en el fútbol, pero la vehemencia de las declaraciones de Raphinha subraya la percepción de una injusticia manifiesta. Las declaraciones de Raphinha no son un caso aislado, sino que reflejan el malestar generalizado en la delegación brasileña. La convicción de qué factores externos influyeron en el resultado de un partido crucial ha generado frustración y un sentimiento de impotencia.

A pesar de que la derrota permitió a Bolivia alcanzar el repechaje para el Mundial 2026, el espíritu competitivo del equipo dirigido por Carletto Ancelotti se vio afectado por lo sucedido en El Alto. Este incidente plantea interrogantes sobre la integridad de las competiciones en condiciones extremas y la necesidad de una mayor consideración por parte de los organismos reguladores del fútbol para garantizar un campo de juego justo para todos los participantes. La frustración de Brasil es palpable, y el debate sobre las condiciones de juego y el arbitraje seguramente continuará en los círculos futbolísticos.