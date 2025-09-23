Guerrero mete presión a Gorosito y mandó advertencia para el partido entre Alianza Lima vs. U. de Chile

A pocos días del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, Paolo Guerrero alzó su voz y habló sobre lo que espera del cotejo. De igual manera, también tuvo fuertes palabras sobre la previa y mandó un mensaje al técnico Néstor Gorosito.

Hay que recordar que Paolo Guerrero no jugó en la ida del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile. De hecho, el delantero no estuvo ni convocado debido a una lesión. Ahora ya recuperado, mandó un mensaje al técnico Néstor Gorosito.

Hablando para la prensa, Paolo Guerrero empezó con el análisis del partido y la relevancia para Alianza Lima: “Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas. El grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú y seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana”.

Publicidad

Publicidad

Luego, dando un fuerte mensaje a Néstor Gorosito y Alianza Lima, Paolo Guerrero reveló que se ve como titular: “Estoy trabajando muy fuerte y quiero estar este jueves”. Lo cierto es que el delantero será parte de la delegación y veremos si empieza el partido por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima vs. U. de Chile por la ida de los cuartos de la Sudamericana. (Foto: Conmebol Sudamericana)

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima necesita ganar para pasar de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que el equipo de Perú obtuvo un empate sin goles en la ida de los cuartos de final y si quiere acceder a semifinales de forma directa debe ganar.

Publicidad

Publicidad

En otro panorama, si Alianza Lima empata ante la Universidad de Chile tendrán que jugar tiempo extra. Mientras que, por otro lado, si Alianza Lima pierde quedará eliminado de la Copa Sudamericana.

¿Quién es Carlos Betancur? Conoce al árbitro del Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Carlos Betancur es un árbitro colombiano de 43 años y dirigirá el Alianza Lima vs. Universidad de Chile. A lo largo de su carrera ha sido el juez principal en partidos de la Liga de Colombia, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Campeonato Sudamericano Sub 17.

Publicidad

Publicidad

ver también Alianza Lima sí aceptó lo que Universitario rechazó: jugará ante Barcelona en Lima

¿En qué canal ver el partido de Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de la Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo a través de la señal oficial de DirecTV Sports. Además, también se podrá ver online en la aplicación de DGO. Una opción más seguir todas las incidencias gratis en el minuto a minuto de Bolavip.

Canal oficial para ver Alianza Lima vs. U. de Chile. (Foto: Conmebol Sudamericana)

Publicidad