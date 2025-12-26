Es tendencia:
En Chile toman polémica decisión para el Mundial 2026 y pone presión a la FPF al tampoco estar clasificados

El fútbol chileno empieza a ser noticia por una determinación pensando en el Mundial 2026 y se espera que desde Videna también puedan pronunciarse al respecto.

Por Renato Pérez

Perú vs. Chile.
© Getty Images.Perú vs. Chile.

Cada vez queda menos para el inicio de Mundial 2026 y claramente los países participantes son quienes más tendencia generan. De manera muy curiosa, algunos de los que no inscribieron su nombre en la cita deportiva toman polémicas decisiones que de alguna manera generan presiones para los demás. Este es el caso de Chile con respecto a su torneo local que salpicaría en Perú.

Fuente: La Roja.
Fuente: La Roja.

Resulta que en distintos medios internacionales se informa que desde la organización del fútbol chileno optaron por paralizar el desarrollo del campeonato local durante la época en que se desarrolle el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. A pesar de no haber clasificado, la idea es que los hinchas puedan vivir la máxima fiesta del fútbol sin premura de las fechas.

“En Chile se frenará el torneo local durante el Mundial 2026, pese a que su selección no clasificó. Esta medida se tomó para que todos los hinchas puedan seguir la Copa del Mundo, que tendrá por lo menos a 6 países de Conmebol sin la presión del calendario doméstico”; fue la más reciente revelación del portal ‘Ataque Futbolero‘ a través de su cuenta oficial de ‘X’.

¿El fútbol peruano también podría detenerse durante el Mundial 2026?

Así como recientemente pudo conocer que en Chile tomaron la decisión de paralizar el campeonato local durante la realización del Mundial 2026, es posible que en el fútbol peruano también puedan seguir el mismo camino. Si bien por ahora ni siquiera se conoce con exactitud cuál será el formato de la Liga 1 en la próxima temporada, la presión está puesta en la Federación Peruana de Fútbol.

Leyenda de Bayern Múnich dio la clave y aconsejó qué debe hacer Luis Díaz para ser figura del Mundial 2026

ver también

Leyenda de Bayern Múnich dio la clave y aconsejó qué debe hacer Luis Díaz para ser figura del Mundial 2026

Tengamos en cuenta que la Selección Peruana no inscribió su nombre en el Mundial 2026 y por ahora viene atravesando un proceso de transición ligado a cambios desde la interna de Videna. Esta situación también podría derivar a que el torneo local no se juegue a partir del mes de junio y en que en el mejor de los casos se tenga previsto la organización de un nuevo campeonato a la par.

Fuente: La Bicolor.
Fuente: La Bicolor.

Así están conformados todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • República de Corea
  • República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda

Grupo B

  • Canadá
  • Bosnia y Herzegovina/Italia/Irlanda del Norte/Gales
  • Catar
  • Suiza
Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Kosovo/Rumania/Eslovaquia/Turquía

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador
Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Albania/Polonia/Suecia/Ucrania
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • RI de Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudí
  • Uruguay
Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Bolivia/Irak/Surinam
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia
  • Uzbekistán
  • Colombia
Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

