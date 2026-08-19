¿Le temen al ‘Papá’? Botafogo vende entradas a menos de S/.5 para meterle presión a Cienciano

Botafogo tomó una llamativa decisión en la venta de entradas para recibir a Cienciano. Al parecer quieren un estadio lleno de hinchas para conseguir la tan ansiada clasificación, pese al 6-1 en el partido de ida jugado en el Cusco.

Cienciano ya se encuentra en Río de Janeiro y prepara todo al mínimo detalle para el partido ante Botafogo. Con el 6-1 conseguido en el duelo de ida en el Cusco, ahora el objetivo es conseguir la clasificación en tierras brasileñas y es así que el local empezó a jugar antes del pitazo inicial. Resulta que la directiva optó por abaratar costos en el precio regular de las entradas al recinto deportivo.

Publicidad

El Estadio Nilton Santos seguramente lucirá un lleno total al contar una capacidad de más de 45 mil espectadores ya que desde Botafogo decidieron por vender las localidades a tan solo 5 reales, lo cual al cambio de la moneda peruana representa ser unos 3 soles. Es decir, hablamos de un precio realmente modesto para cualquier hincha de a pie y que seguramente tiene otra intención del club.

PROMOÇÃO! 🔥



Por apenas R$ 5 reais você garante a presença em Botafogo x Cienciano, nesta quinta, pela Conmebol Sul-Americana. 🌎 #VamosBOTAFOGO



Acesse https://t.co/dRO0jUJyO1 e compre o seu! 🎫 pic.twitter.com/BGl6MLr5le — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 19, 2026

Sabiendo que vienen perdiendo 6-1 y que este resultado originó la salida del entrenador Franclim Carvalho, desde los altos mandos de Botafogo quieren un estadio colmado de aficionados para tratar de presionar o intimidar a Cienciano. Eso sí, dicha jugada podría salirles muy mal si es que el equipo peruano logra imponerse y clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Cienciano no se confía y peleará estratégicamente la clasificación ante Botafogo

Si bien existe una diferencia muy importante en el marcador parcial conseguido el pasado jueves 13 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la interna de Cienciano son conscientes que el trabajo todavía no está hecho y aseguran que pelearán por la clasificación como si el duelo estuviese igualado. Así lo evidenció recientemente Horacio Melgarejo antes de viajar a Río de Janeiro.

“Sabemos que es un partido muy importante, tanto para Cienciano como para Cusco. Vamos a representar a Perú y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Estamos híper ilusionados porque sabemos lo que significa esto para el fútbol peruano, para nosotros y sobre todo por los chicos que están haciendo un terrible esfuerzo”; declaró Horacio Melgarejo ante los medios locales.

Publicidad

Horacio Melgarejo: "Estamos hiper ilusionados, sabemos lo que significa para el fútbol peruano. Justa no la siento (sanción) por eso fui al TAS, no quería llegar a eso. El viejo (Ángel Comizzo) sabe que todo lo que estoy haciendo es culpa de él".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/8sUxxHUlHa — Raúl Chávez (@raulchavezpa) August 18, 2026

Día, hora y dónde ver Botafogo vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

En el marco del encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Botafogo y Cienciano se enfrentan el jueves 20 de agosto a las 19:30 (hora peruana) en el Estadio Nilson Santos ubicado en Río de Janeiro. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de DSports, DGO y Paramount+. Asimismo, en Bolavip Perú tendrás todos los detalles de este prometedor duelo.

Fuente: Cienciano.

Publicidad

DATOS CLAVES