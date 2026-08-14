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Los apodos que Cienciano les puso a Matías Succar y Horacio Melgarejo tras apabullar a Botafogo

Cienciano no dudó en destacar las figuras de Matías Succar y Horacio Melgarejo. Aprovecharon las redes sociales para crear dos sobrenombres muy llamativos luego de la goleada por 6-1 ante Botafogo.

Matías Succar y Horacio Melgarejo.
© Composición BOLAVIP.Matías Succar y Horacio Melgarejo.

Seguimos hablando del triunfazo de Cienciano frente a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026 y ahora es el mismo equipo imperial quien generó tendencia en redes sociales al referirse a sus máximas figuras. Así es, los canales digitales de la institución pusieron dos apodos muy singulares a Matías Succar y Horacio Melgarejo, quienes claramente dieron qué hablar la noche de ayer en el Cusco.

Matías Succar fue elegido la gran estrella del partido luego de anotar un hat-trick ante Botafogo y sellar un triunfo realmente para la historia. Por ende es que desde los canales digitales de Cienciano decidieron apodar al delantero como ‘Súpermat‘ con la imagen del protagonista en referencia a Batman. Además, complementaron esta publicación con la siguiente frase: “¡Nuestro héroe!“.

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Por otro lado, la relevancia de Horacio Melgarejo no pasó desapercibida y fue reconocido como el creador principal de este monstruo continental llamado Cienciano. El entrenador argentino fue parte de una imagen en blanco y negro con el mensaje de “Absolute Cinema“. Además, la publicación en sí también llamó poderosamente la atención con el texto: “¡La Horacioneta está imparable!“.

¿Qué dijeron Matías Succar y Horacio Melgarejo tras vencer a Botafogo en el Cusco?

Matías Succar se mostró muy emocionado tras una gran noche soñada ante Botafogo en el Cusco. “Creo que hoy el fútbol me pagó cada entrenamiento, cada aguante, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada gol fallado y todo lo que ha habido que aguantar. No había hecho gol en la Copa todavía, era una cuenta pendiente que tenía y yo lo único que puedo decir es un sueño. Es un sueño por lo que he trabajado tantos años”; declaró para el medio ‘Denganche‘.

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Horacio Melgarejo se mostró orgulloso y a la vez tranquilo ya que visualiza con dificultad el partido de vuelta en Brasil. “Sabemos que esta clase de eliminatorias es un partido de 180 minutos. Hoy los chicos hicieron un gran partido. La verdad que el esfuerzo que están haciendo es terrible, pero no está nada terminado porque nos estamos enfrentando a un gran equipo. No lo voy a descubrir yo, son jugadores de mucha jerarquía y con un cuerpo técnico de mucho nivel. Lo peor que podemos hacer como equipo, digo jugadores, cuerpo técnico, directivos, es festejar el paso ya porque nos podemos pegar un golpe duro“.

DATOS CLAVES

  • Cienciano apodó ‘Súpermat’ a Matías Succar tras su hat-trick ante Botafogo.
  • Horacio Melgarejo fue destacado por Cienciano bajo el lema “Absolute Cinema”.
  • Cienciano venció a Botafogo en Cusco por la Copa Sudamericana 2026.
Renato Pérez
Renato Pérez
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