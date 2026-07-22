Quién es el árbitro de Sporting Cristal vs RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

El partido entre Sporting Cristal vs. RB Bragantino tendrá terna argentina por los playoff de la Copa Sudamericana 2026.

Por la Copa Sudamericana, Sporting Cristal busca su pase a los octavos de final y enfrente va a tener al RB Bragantino. En este caso, el partido de ida se disputará en el Perú. Y el juez principal del encuentro tiene nacionalidad argentina.

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La CONMEBOL decidió que para este partidos todos los árbitros sean de nacionalidad argentina. Siendo el principal Leandro Rey, su primer asistente José Savorani mientras el segundo asistente es Sebastián Raineri.

Leandro Rey dando el visto bueno (Foto: Getty).

Árbitros para el Sporting Cristal vs. RB Bragantino:

A: Leandro Rey

A1: Jose Savorani

A2: Sebastian Raineri

4to: Maria Laura Fortunato

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Salome Di Iorio

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¿Quién es Leandro Rey?

Nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires. Leandro Rey es un árbitro de 41 años de edad que se viene forjando una carrera nacional e internacional con mucho trabajo. Su carrera profesional comenzó en el año 2012 con la Copa Argentina y desde ahí ha ido escalando poco a poco.

En el año 2023 consiguió la categoría de FIFA, lo cual le permite arbitrar en torneos internacionales. En donde le ha costado el ascenso, pero poco a poco ha ido teniendo oportunidades. Esta temporada 2025-26 ha estado incluso en la Copa del Rey Saudi, en la Copa Libertadores y amistosos internacionales.

Esta será la segunda en el año que arbitre a Sporting Cristal. La primera vez fue en el choque que acabó 3-2 en contra de los rimenses contra Junior. Partido que se desarrolló en Colombia y que dejó un total de 3 tarjetas amarillas.

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