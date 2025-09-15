Universidad de Chile lanza advertencia contra Alianza Lima antes de jugar por la Copa Sudamericana 2025

Cuando se acerca un enfrentamiento de la magnitud de la Copa Sudamericana, cada declaración del rival se convierte en un punto de atención crucial. En esta ocasión, la advertencia provino directamente desde las filas de la Universidad de Chile, el próximo oponente de Alianza Lima en esta decisiva fase continental. Si los “íntimos” de La Victoria anhelan levantar el codiciado trofeo, saben que deben superar a un adversario que no solo posee jerarquía, sino también numerosos argumentos para ser considerado un enemigo de armas tomar.

Universidad de Chile lanza su advertencia final

En primer lugar, porque llegan con la confianza por las nubes, alimentando el sueño de un triunfo en grande. En una reciente conferencia de prensa que generó gran expectativa, el principal referente ofensivo de la Universidad de Chile, Nicolás Guerra, no titubeó al hablar sobre lo que representará el encuentro contra Alianza Lima en el emblemático barrio de Matute. Sus palabras resonaron con una mezcla de respeto y determinación: “Ellos llegaron a estas instancias al igual que nosotros, tienen mérito, son un gran equipo, va a ser difícil. Vamos a ir allá, a jugar y a ganar, esa es la idea de nosotros”.

Esta declaración, lejos de ser una simple formalidad, subraya la mentalidad ganadora con la que la “U” de Chile afronta este trascendental compromiso. Este cotejo, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, se perfila como fundamental, según la perspectiva de uno de los goleadores más destacados de la “bulla”. Guerra, quien siente sobre sus hombros la gran responsabilidad de competir al máximo nivel, enfatizó la importancia de la estrategia y la mentalidad: “Tenemos que ir paso a paso, son partidos de Copa, contra equipos fuertes que han llegado a esta instancia. No sirve de nada si no ganamos, tenemos que ir a Perú, ganar allá y cerrar la llave”.

Nicolás Guerra goleador de la Universidad de Chile. (Foto: X).

Alianza Lima debe cuidarse de la U chilena

Sus palabras reflejan la conciencia de que cada encuentro en esta fase es una final, y la necesidad de asegurar un resultado positivo como visitante es imperativa para definir la serie en casa con mayor tranquilidad. Alianza Lima, por su parte, debe tomar nota de esta advertencia y comprender que el próximo jueves 18 de septiembre, desde las 19:30 HORA PERUANA, se jugará no solo un partido de fútbol, sino prácticamente la vida o la muerte en el ámbito internacional.

La Universidad de Chile parece tener una promesa tácita de ir con todo, en lo que se vislumbra como un gran partido por la Copa Sudamericana. Este enfrentamiento de ida de los cuartos de final será un verdadero choque de gigantes. Al menos, esa es la clara advertencia que ha lanzado una de las figuras principales del cuadro sureño, dejando en claro que no se guardarán nada en su visita a Matute, porque los tres puntos están dentro de su planificación inicial.

