¿Viene a Perú? El mensaje de Gustavo Álvarez con sabor a despedida tras eliminación de U. de Chile

El estratega argentino sorprendió a todos con declaraciones tras eliminación del cuadro chileno de la Copa Sudamericana.

Por Nicole Cueva

Gustavo Álvarez, DT de la U. de Chile, sorprendió con declaraciones tras derrota de su equipo en Copa Sudamericana.
La Selección Peruana se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico para encarar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Entre los candidatos que han surgido figura Gustavo Álvarez, actual entrenador de la Universidad de Chile, que recientemente fue eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 1-0 frente a Lanús.

Después de la dura derrota frente al ‘Granate’, el estratega argentino dejó unas declaraciones que varios medios chilenos interpretaron como una posible despedida, en medio de las especulaciones sobre su continuidad.

Este plantel es especial, estará siempre en mi memoria, por jerarquía, calidez humana, templanza, de local se ganan puntos y de visita se hace historia. Este plantel de visitante siempre se plantó”, señaló Álvarez en conferencia de prensa.

Directivo de U. de Chile se refirió a continuidad de Gustavo Álvarez

Michael Clark, presidente y principal accionista de Azul Azul, empresa que gestiona a la Universidad de Chile, se pronunció acerca del futuro de Gustavo Álvarez como entrenador del conjunto chileno.

Cuando se acabe el campeonato, nos vamos a sentar a planificar el año que viene y ahí tomaremos decisiones. Tiene contrato, pero a fin de año se evalúa todo”, explicó.

¿Cuándo vence su contrato con la U. de Chile?

Cabe recordar que el contrato de Gustavo Álvarez con el ‘Romántico Viajero’ finaliza en diciembre de este año. La continuidad del técnico se ha puesto en duda debido al rendimiento irregular del equipo en la presente temporada.

A esta situación se suma el riesgo de que la Universidad de Chile quede fuera de las competiciones internacionales en la campaña 2026, lo que podría influir directamente en las decisiones sobre su futuro en el banquillo.

Nicole Cueva
Nicole Cueva
