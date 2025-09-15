Alianza Lima hace un cambio fuerte pensando en el partido contra la Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Superado el trago amargo de la Liga 1, donde sufrieron una inesperada derrota por 4-3 en casa ante Deportivo Garcilaso, Alianza Lima ha volcado toda su atención y energías hacia su próximo desafío a nivel internacional. Se preparan para un encuentro de gran relevancia histórica en la Copa Sudamericana 2025, donde se medirán en cuartos de final contra un formidable adversario: la Universidad de Chile. Este partido no solo representa una oportunidad para avanzar en el torneo, sino también una prueba de fuego para el equipo y su ambición de dejar una huella en el continente.

Alianza Lima cambia para la Copa Sudamericana

En un informe reciente, Gerson Cuba, reportero de Radio Ovación, compartió una noticia crucial para el programa Impacto Deportivo, revelando los últimos movimientos en el seno del equipo victoriano. “Alianza Lima entregó la semana pasada su lista de buena fe para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ingresó Pedro Aquino por Erick Noriega. El plantel íntimo inicia la concentración el martes”, informó Cuba.

Esta actualización es de vital importancia, ya que confirma un cambio significativo en la plantilla y la inminente concentración del equipo, marcando el inicio de la fase más intensa de preparación. La inclusión de Pedro Aquino en la lista de buena fe disipa las especulaciones previas sobre posibles lesiones de rodilla, confirmando que el mediocampista se encuentra en óptimas condiciones físicas y listo para la competición. La presencia de Aquino, un futbolista con experiencia internacional tras su paso por el América y Santos Laguna de la Liga MX, fortalece considerablemente el medio campo de Alianza Lima.

Pedro Aquino inscrito en la lista de Alianza Lima por Copa Sudamericana. (Foto: X).

El medio campo tiene más jerarquía en Alianza Lima

Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego lo convierte en un serio candidato para el once titular, relegando a un segundo plano a Alessandro Burlamaqui, quien había tenido actuaciones irregulares en la posición de volante de marca. La habilidad y experiencia de Aquino serán fundamentales para Alianza Lima en esta etapa decisiva de la Copa Sudamericana. Mientras Alianza Lima afina los detalles previos y la conformación del once titular, la responsabilidad recae completamente en Néstor Gorosito, el estratega del equipo.

Gorosito, conocido por su enfoque táctico y su capacidad para motivar a sus jugadores, confía plenamente en mantener la racha exitosa que los ha llevado a romper récords en la Copa Sudamericana 2025. El equipo ha demostrado una autoridad innegable al superar las fases anteriores del torneo, y ahora, en los cuartos de final, el anhelo de alzar el máximo galardón continental es más palpable que nunca. La visión y las decisiones de Gorosito serán determinantes para que Alianza Lima pueda continuar su camino hacia la gloria en Matute.

