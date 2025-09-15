Canal TV confirmado para ver Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima se enfrentará a la Universidad de Chile en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva por la ida de los cuartos de final de laCopa Sudamericana 2025.

A pocos días del esperado enfrentamiento, la Conmebol confirmó los canales que se encargarán de la transmisión del encuentro, generando gran expectativa entre los hinchas ‘blanquiazules’.

Canal TV para ver Alianza Lima vs. U. de Chile

La confirmación fue hecha a través de redes sociales, donde el máximo ente regulador del fútbol sudamericano anunció que el duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile será transmitido por ESPN y también estará disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.

Cabe resaltar que, este partido genera gran expectativa entre los hinchas del elenco ‘íntimo’ especialmente porque existe un antecedente polémico entre ambos clubes: su recordado enfrentamiento en los octavos de final de la Copa Libertadores 2010.

Es importante mencionar que este encuentro se jugará únicamente con presencia de hinchas del equipo local, ya que ‘El León’ cumple una sanción, la cual prohíbe la asistencia de su afición por siete partidos oficiales en torneos organizados por Conmebol.

A qué hora juega Alianza Lima vs. U. de Chile

El duelo entre Alianza Lima y U. de Chile se llevará a cabo este jueves 18 de septiembre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el compromiso tiene previsto iniciar a las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 20:30 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 21:30 horas.

