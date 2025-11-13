¡Celébralo Perú! Vania Torres se consagró campeona mundial de surf en El Salvador

¡Perú brilla en el surf mundial! Vania Torres se coronó campeona del mundo tras obtener el primer lugar en la modalidad de SUP Surf del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, torneo que se desarrolla en Playa Sunzal, El Salvador.

En una final de alto nivel, la surfista peruana alcanzó 12.43 puntos, dejando atrás a la argentina Lucía Cosoleto (12.06) y a la brasileña Aline Adsaka (9.30), dejando marcado su nombre en la historia del deporte a nivel mundial.

Su camino para ser campeona mundial

Vania Torres inició su camino hacia el título al quedarse con el primer puesto en el heat 5 del main 1, dejando en el camino a la española Alazne Aurekoetxa y a la australiana Isabella Campbell.

En el segundo heat del main, Torres se impuso nuevamente, sumando 11.9 puntos y superando a las neozelandesas Stella Smith (7.67) y Amelie Wink (5.33), así como a la argentina Cecilia Cosoleto (4.2).

En main 3, la surfista compartió serie con la argentina Lucia Cosoleto, la puertorriqueña Nimsay García y la española Alazne Aurrekoetxea. Aquí terminó en el segundo puesto con 10.33 puntos, lo que le permitió avanzar a la semifinal.

En dicha instancia, la peruana compitió junto a la brasileña Gabriela Sztamfater y la neozelandesa Stella Smith, quedándose con el primer lugar y asegurando su pase a la final, donde se consagró campeona mundial.

Noticia en desarrollo…