Claudio Puelles volvió a la UFC, pero con una dolorosa derrota en decisión dividida ante Joaquim Silva

Claudio Puelles volvió a la UFC, pero con una dolorosa derrota en decisión dividida ante el brasileño Joaquim Silva. En el séptimo combate de las preliminares de la Noche UFC en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, el ‘Niño’ tuvo buenos destellos, pero una mano en el final de la pelea lo complicó en las tarjetas.

Fue un combate en donde Claudio Puelles siempre buscó el derribo y, por ende, la sumisión. Antes del minuto en el inicio, lo levantó y lo dejó contra el suelo donde lo tuvo por algunos minutos, aprovechando la ventaja y dándole con varios golpes de martillo y buscando la sumisión. El dominio en ese primer round fue absoluto para llevárselo por 10-9.

En el inicio del segundo round, nuevamente Puelles volvió a derribarlo para ponerse rápidamente con ventaja en posición. Sin embargo, Joaquim Silva logró levantarse y llevó todo al mano a mano donde la izquierda del ‘Príncipe de Perú’ hizo algún daño, aunque siempre intentó el derribo.

En el asalto definitivo, la pelea se volvió todavía más física donde el peruano siempre presionó por el derribo y tuvo contra la reja al brasileño. Todo parecía seguro para Puelles, quien hasta lo pudo haber lastimado más tras un recto de izquierda, que dejó sentido a Netto BJJ.

El susto llegó sobre el final donde, en los últimos quince segundos del combate, apareció una mano que pudo haberle dado el nocaut a Silva y dejó en el suelo al peruano. En todo caso, ese golpe terminó por marcar la diferencia en las tarjetas finales. Fueron dos 29-28 para el brasileño contra un 29-28 del peruano.

Resultados de los combates de la Noche UFC: Lopes vs. Silva

La Noche UFC, que se realiza este sábado 13 de setiembre, en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, tiene un total de 14 combates: ocho son parte de las preliminares, mientras que los seis restantes son las estelares. A continuación, todos los resultados:

CARTELERA ESTELAR

Diego Lopes (#2 – Brasil) vs. Jean Silva (#10 – Brasil) – peso pluma

Rob Font (#9 – Puerto Rico) vs. David Martínez (México) – peso gallo

Rafa García (México) vs. Jared Gordon (Estados Unidos) – peso ligero

Kelvin Gastelum (Estados Unidos) vs. Duston Stoltzfus (Estados Unidos) – peso medio

Alexander Hernández (Estados Unidos) vs. Diego Ferreira (Brasil) – peso ligero

Santiago Luna (México) venció a Quang Le (Vietnam) por KO R1– peso gallo

CARTELERA PRELIMINAR

Dusko Todorovic (Serbia) le ganó a José Medina (Bolivia) por sumisión en R1 – peso medio

Joaquim Silva (Brasil) derrotó a Claudio Puelles (Perú) en decisión dividida – peso ligero

Tatiana Suárez (#2 – Estados Unidos) venció a Amanda Lemos (#4 – Brasil) en decisión unánime – peso paja

Jesús Aguilar (México) le ganó a Luis Gurule (Estados Unidos) en decisión unánime – peso mosca

Zachary Reese (Estados Unidos) vs. Sedriques Dumas (Estados Unidos) pelea sin decisión (lesión de Dumas) – peso medio

Alden Coria (Estados Unidos) derrotó a Alessandro Costa (Brasil) por TKO R3 – peso mosca

Montserrat Rendón (México) le ganó a Alice Pereira (Brasil) en decisión dividida – peso gallo

Daniil Donchenko (Ucrania) venció a Rodrigo Sezinando (Brasil) por TKO R1 – Final TUF peso welter

