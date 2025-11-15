UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev y Shevchenko vs. Zheng | Horarios, dónde ver en vivo y cuál es la cartelera completa

Las artes marciales mixtas tienen una cita imperdible este sábado 15 de noviembre. Es que se realiza la UFC 322 en el Madison Square Garden de Nueva York con peleas imperdibles y dos títulos del mundo en juego. El evento principal tiene el combate entre Jack Della Maddalena ante Islam Makhachev. En tanto, la co-estelar también tiene otra disputa de título entre la kirguisa-peruana Valentina Shevchenko y la china Weili Zhang.

Jack Della Maddalena busca retener el cinturón del peso wélter de la UFC, pero se enfrenta contra uno de los mejores libra por libra de la compañía. Islam Makhachev quiere sumar su segundo título del mundo en otra categoría (ya fue campeón ligero).

Así fue el cara a cara entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev (Getty Images).

El australiano ya sabe lo que es ir por un título del mundo sin ser el favorito. Lo hizo hace poco, en la UFC 315 en mayo de este año, cuando le ganó de buena manera en decisión unánime a Belal Muhammad. Sin embargo, tiene el reto más importante de su carrera ante este poderoso ruso, que fue campeón del peso ligero ante Charles Oliveira y ya lo defendió en varias ocasiones ante buenos rivales como Alexander Volkanovski, Dustin Poirier y Renato Moicano.

En el otro gran combate de la cartelera estelar, duelo entre las dos mejores luchadoras del mundo: Valentina Shevchenko es la vigente campeona del peso mosca y busca una nueva defensa ante la monarca del peso paja, Weili Zhang. Es una lucha por ver quién se convierte en la mejor de la actualidad.

Valentina Shevchenko, el orgullo de Kirguistán y Perú, dio el peso para la UFC 322 (Getty Images).

Como si esto fuera poco, también hay otros combates destacados en la cartelera principal del evento en Nueva York. El ecuatoriano Michael Morales tiene una buena oportunidad para dar un golpe sobre la mesa en el peso wélter. Expone su invicto ante el estadounidense Sean Brady.

Antes de este duelo, otro interesante del peso wélter enfrenta al brasileño Carlos Prates ante el inglés Leon Edwards. Mientras que, el primer combate de la cartelera principal tiene, por el peso ligero, al estadounidense Beneil Dariush ante el francés Benoit Saint-Denis.

Michael Morales quiere darle a Ecuador una chance de título en la UFC (Getty Images).

En tanto, en las preliminares destacan las presencias de los brasileños Gregory Rodrigues, Rodolfo Vieira y a Matheus Camilo. En las peleas femeninas se verá a la estadounidense Tracy Cortez y a su compatriota Angela Hill.

Cartelera completa de la UFC 322

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev – Título del peso wélter.

– Título del peso wélter. Valentina Shevchenko (c) vs. Weili Zhang – Título del peso mosca.

– Título del peso mosca. Sean Brady vs. Michael Morales – Peso wélter.

Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis – Peso ligero.

Leon Edwards vs. Carlos Prates – Peso wélter.

Malcolm Wellmaker vs. Cody Hadon – Peso gallo.

Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez – Peso mosca.

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues – Peso medio.

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira – Peso medio.

Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo – Peso ligero.

Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico – Peso medio.

Angela Hill vs Fatima Kline – Peso paja.

Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal – Peso pluma.

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert – Peso medio.

¿A qué hora comienza la UFC 322?

La UFC 322, cuyo combate principal tiene a Jack Della Maddalena enfrentando a Islam Makhachev por el título del peso wélter, se realiza este sábado 15 de noviembre desde el Madison Square Garden de Nueva York. La cartelera preliminar comienza a las 18:00 horas (Lima), mientras que la estelar arranca a las 22:00 horas. Estos son los horarios para toda Latinoamérica de la UFC 322:

Horario preliminar inicial Horario estelar Países LATAM 17:00 horas 21:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 18:00 horas 22:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 19:00 horas 23:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 20:00 horas 00:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver en vivo la UFC 322?

El evento UFC 322 contará con transmisión sólo a través de Disney+ Premium para todo Sudamérica, países que no pueden ver la acción de la compañía a través de ESPN.

