UFC 322: Valentina Shevchenko venció a Zhang Weili, se consolida como la mejor libra por libra y ganó esta fortuna

Valentina Shevchenko lo ha vuelto a hacer y se consolida como una de las mejores peleadoras de todos los tiempos. Le ganó en decisión unánime a la china Zhang Weili para defender con éxito el cinturón del peso mosca en la velada de la UFC 322. Una actuación perfecta de la peleadora kirguisa-peruana.

Cinco rounds sin fallos mostrando todo su repertorio le dio la victoria sin ningún tipo de duda a Valentina Shevchenko. De esta forma, la bandera del Perú, la cual tomó por adopción, vuelve a estar en lo más alto de la UFC gracias a esta representante, la mejor libra por libra de la actualidad y la mejor del peso mosca de todos los tiempos en la rama femenina.

Fue una actuación prácticamente perfecta de Valentina Shevchenko, que le hizo de todo a Zhang Weili. Apeló a varias patadas, también fue fuerte en el clinch, pero su gran diferencia la hizo en los derribos donde más cómoda se sintió en este combate y donde dejó sin oportunidades a la china.

¿Cuánto dinero ganó Valentina Shevchenko al defender el cinturón del peso mosca de la UFC?

Con su triunfo ante Zhang Weili, Valentina Shevchenko no sólo defiende con éxito el cinturón del peso mosca de la UFC, sino que también se llevará un premio económico más que importante.

Es que es muy probable que la kirguisa-peruana se lleve un premio de, alrededor, de 1.3 millón de dólares, tal como pasó en su anterior triunfo ante la francesa Manon Fiorot en la UFC 315 en mayo.

El pago base por el combate por título debería ser de unos 500.000 dólares, mientras que con el triunfo se lleva otro medio millón de dólares. A eso, hay que sumarle los pagos por el pay per view y algunos bonos más. Esto haría una cifra aproximada de 1.3 millones de dólares.

El récord que Valentina Shevchenko le iguala a Amanda Nunes

Valentina Shevchenko sigue enalteciendo su nombre en la historia de la UFC. Y esto se puede justificar con un impresionante récord dado a conocer por la propia compañía liderada por Dana White.

Tal como dijeron cuando se confirmó el triunfo ante Zhang Weili, ‘The Bullet’ (‘La Bala’) logró su victoria número 11 en una pelea por título del mundo. Iguala este número de triunfos en combates por el cinturón a la brasileña Amanda Nunes, otra leyenda de las artes marciales mixtas.

