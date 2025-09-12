Chicho Medina vs. Dusko Todorovic: ¿A qué hora y dónde ver pelea de peso medio en Noche UFC 2025?

Noche UFC llega al Frost Bank Center de San Antonio, Texas este sábado 13 de septiembre. La compañía más importante de artes marciales mixtas llega a una de las citas más esperadas, sobre todo, para el público latinoamericano. Es que la cartelera estará repleta de peleadores de esta parte del mundo. Entre ellos, destaca la presencia del boliviano José Chicho Medina, en un duelo clave en el peso medio ante Dusko Todorovic.

La UFC tiene una nueva gran noche con una cartelera impresionante de 14 combates. La principal tendrá un duelo 100 por ciento brasileño entre Diego Lopes y Jean Silva por el peso pluma. El primero quiere volver a tener una oportunidad por título, luego de su derrota ante Alexander Volkanovski, mientras que el segundo, invicto en sus últimas 13 peleas, quiere ir por esa chance por el cinturón.

Más temprano en esta Noche UFC habrá un duelo interesante, que tendrá a Bolivia como protagonista. Es que uno de sus máximos representantes, José Medina, quiere terminar con su mala racha y enfrenta a otro peleador necesitado de triunfo como el serbio Dusko Todorovic.

Chicho, de 34 años y con un récord de 11 victorias y 5 derrotas como profesional de las artes marciales mixtas, busca su primera victoria en la UFC luego de dos presentaciones en UFC Fight Night (fue noqueado por Ateba Gautier y perdió por decisión unánime ante Zachary Reese) y otra en Dana White’s Contender Series (fallo unánime en contra ante Magomed Gadzhiyasulov). Podría ser su última oportunidad si no logra un buen resultado.

Todorovic, serbio de 31 años y con récord de 12 victorias y 6 derrotas, cuenta con un largo recorrido en esta compañía. Sin embargo, no gana hace tres peleas: este año no pudo ante Zachary Reese (fallo unánime) y fue noqueado por Mansur Abdul-Malik y Christian Leroy Duncan. Su última victoria fue en 2022 ante Jordan Wright por nocaut técnico en el UFC Fight Night: Grasso vs. Araujo.

Por lo tanto, para ambos peleadores se trata de buscar una victoria, de forma obligada, ya que un mal resultado podría dejarlos sin chances de seguir en la UFC. Duelo de necesitados.

Cartelera completa de la Noche UFC: Lopes vs. Silva

La Noche UFC, que se realiza este sábado 13 de septiembre, en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, tendrá un total de 14 combates: nueve serán parte de las preliminares, mientras que las cinco restantes forman parte de las estelares. A continuación, el detalle:

CARTELERA ESTELAR

Diego Lopes (#2 – Brasil) vs. Jean Silva (#10 – Brasil) – peso pluma

Rob Font (#9 – Puerto Rico) vs. David Martínez (México) – peso gallo

Rafa García (México) vs. Jared Gordon (Estados Unidos) – peso ligero

Kelvin Gastelum (Estados Unidos) vs. Duston Stoltzfus (Estados Unidos) – peso medio

Santiago Luna (México) vs. Quang Le (Vietnam) – peso gallo

CARTELERA PRELIMINAR

Alexander Hernández (Estados Unidos) vs. Diego Ferreira (Brasil) – peso ligero

José Medina (Bolivia) vs. Dusko Todorovic (Serbia) – peso medio

Claudio Puelles (Perú) vs. Joaquim Silva (Brasil) – peso ligero

Tatiana Suárez (#2 – Estados Unidos) vs. Amanda Lemos (#4 – Brasil) – peso paja

Jesús Aguilar (México) vs. Luis Gurule (Estados Unidos) – peso mosca

Zachary Reese (Estados Unidos) vs. Sedriques Dumas (Estados Unidos) – peso medio

Alessandro Costa (Brasil) vs. Alden Coria (Estados Unidos) – peso mosca

Montserrat Rendón (México) vs. Alice Pereira (Brasil) – peso gallo

Rodrigo Sezinando (Brasil) vs. Daniil Donchenko (Ucrania) – Final TUF peso welter

Horarios de la Noche UFC: Lopes vs. Silva

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM.

¿Dónde ver en vivo Medina vs. Todorovic en la Noche UFC: Lopes vs. Silva?

José Medina vs. Dusko Todorovic será la octava pelea de la cartelera preliminar de la Noche UFC desde San Antonio. La transmisión oficial del evento corre por cuenta de Disney+ en su pack premium.