¿Cuánto dinero ganó José Ochoa por vencer a Clayton Carpenter en UFC 328?

José Ochoa triunfó en su pelea de este sábado 9 de mayo ante Clayton Carpenter en las preliminares de UFC 328. En el Prudential Center, de Newark, el peruano abrió la jornada de UFC con una victoria por decisión unánime ante el peleador estadounidense. Esto le permite quedarse con un importante premio económico.
Los tres jueces vieron ganador a José Ochoa en el combate ante Clayton Carpenter con tarjetas de 30-27. Por ende, la victoria del peruano fue contundente e indiscutible. Así, sumó su segundo éxito en la UFC tras el primero conseguido en junio de 2025 ante Cody Durden.
‘Kalzifer’ disputó su cuarto combate dentro de la compañía de Dana White, la más importante de las artes marciales mixtas a nivel mundial. Esto repercute en el pago de su bolsa y de las ganancias que obtuvo por el triunfo.
¿Cuánto dinero ganó José Ochoa ante Clayton Carpenter?
Los montos oficiales de ganancias para los peleadores de UFC se conocen pocos días después de sus combates de manera oficial o, en algunos casos, ni siquiera llegan a difundirse en su totalidad. Pero, de acuerdo a ciertos datos estimados, se puede calcular un estimado del dinero que ganó José Ochoa.
Se calcula que la bolsa de José Ochoa, debido a que ya cuenta con experiencia importante en la UFC, tendría un monto entre 30 mil y 40 mil dólares por su presentación en el combate. Y, como ganó, ese monto se duplica automáticamente, por lo que suma otros 30 mil o 40 mil dólares.
Es muy probable que el peruano no sume ningún tipo de bono, pese a su victoria. Al no ganar por finalización (nocaut o sumisión), no pudo acceder a los 25 mil dólares que otorga la UFC para este tipo de triunfos. Tampoco ganaría el premio a combate de la noche o mejor actuación.
De todas maneras, ‘Kalzifer’ sumaría otro monto a sus ganancias. Por patrocinios de indumentaria (Venum Pay), ganaría una cifra base de entre 4,5 mil y 6 mil dólares. Este número aumentará, seguramente, para su próxima pelea debido a su segundo triunfo en UFC.
Así, en total, se estima que José Ochoa se quede con una cifra entre 64,500 y 86,000 dólares por su victoria por decisión unánime ante Clayton Carpenter. En este número no está incluido el dinero que tiene a partir de contratos con patrocinadores personales ni los descuentos por impuestos y porcentajes para su equipo/campamento.
¿Cuándo vuelve a pelear José Ochoa en UFC?
José Ochoa no tiene pelea confirmada próximamente. No obstante, en la entrevista post victoria, aseguró que está en condiciones de pelear ante los rivales más fuertes de la categoría del peso mosca.
“Lo que vieron en el octágono, nada fue improvisado, todo fue trabajado. Fue una gran pelea. Ahora solo quiero que Dana White me diga en qué posición estoy. Estoy en condición de pelear con los más fuertes“, dijo.
Datos claves
- Decisión unánime (30-27) para José Ochoa ante Clayton Carpenter en UFC 328.
- 64,500 a 86,000 dólares es la ganancia total estimada por esta reciente victoria.
- Segundo triunfo del peleador peruano en cuatro combates oficiales dentro de la UFC.