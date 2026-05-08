José Ochoa, en su regreso a la UFC ante Clayton Carpenter: “Yo represento lo que es ser peruano: garra, corazón y lucha”

El peruano José Ochoa nuevamente ingresa al octágono en la UFC 328 y tendrá un duro reto ante el local Clayton Carpenter.

El peleador peruano José Ochoa regresa a la jaula de la UFC tras 10 meses de inactividad para enfrentar al local Clayton Carpenter en Nueva Jersey este sábado 9 de mayo. En su primera cartelera numerada, el hijo de Moyobamba llega con un renovado look platinado y una promesa clara: “Si lo toco en la mandíbula, haré un nocaut bonito”.

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Luego de una pausa obligada por pequeñas lesiones y la mudanza de su familia junto con él a Brasil, el peleador peruano José Ochoa está listo para hacer su esperado regreso a la máxima compañía de artes marciales mixtas del mundo. Este sábado, tendrá la responsabilidad de abrir la cartelera numerada del UFC 328, un hito que asume madurez.

José Ochoa llega a su pelea con el cabello pintado por primera vez en su carrera ⚪️ @joseochoa_kzr#UFC328 | Sáb 9 de mayo | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/K7vNfTvi3n — UFC Español (@UFCEspanol) May 6, 2026

Instalado en la habitación de su hotel en Nueva Jersey, y luciendo el característico cabello platinado del equipo Chute Boxe, Ochoa explicó a Bolavip Perú que este tiempo fuera del octágono ha sido de una evolución total: “Después de mi última pelea yo pensaba volver un poco más rápido. Lo intenté, pero en el camino algunas veces nos lesionamos. Además, también llegó mi familia a Brasil, entonces tuve que acomodarme”.

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Además, envió un mensaje a quienes solo lo ven como un noqueador: “Quiero que la gente vea no solo a un Ochoa golpeador, sino a un Ochoa completo, MMA cien por ciento. Si vamos al suelo lo domino, van a ver a un José Ochoa muy bueno en grappling, así que no se sorprendan”.

La guerra contra Carpenter y la predicción del nocaut

El duelo de este sábado presenta un choque de estilos: la potencia del peruano frente a la lucha del estadounidense Clayton Carpenter. Ochoa tiene claro que su rival intentará evitar el intercambio, pero confía ciegamente en el poder de sus puños: “Creo que tengo buen poder en las manos y si lo toco donde tiene que ir la mano, en la mandíbula, creo que voy a hacer un nocaut bonito”, aseguró con firmeza.

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Pelear en Nueva Jersey ante un rival de casa no intimida a José. Al contrario, el rol de “villano” o visitante parece alimentarlo. “Como soy de Perú, siempre voy a ser el visitante. Y no tengo problema. Me gusta esa presión que ponen. Siento que llego, toco la puerta de su casa y entro, y hago mi trabajo”, sentenció.

El estadounidense Clayton Carpenter, rival del peruano José Ochoa en la UFC 328. (Foto: UFC)

Para Ochoa, cada golpe lleva el peso de una nación y una identidad compartida con el resto de la región. “Saben que tenemos garra, que ponemos el corazón en la jaula, y que nadie nos va a sacar de ahí sin hacer una guerra tremenda buscando la victoria. Yo creo que represento lo que es ser un peruano: tener garra, corazón y lucharlo”.

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Camino al Top 15 y el sueño del cinturón

Con la mirada puesta en el futuro, José Ochoa no oculta sus ambiciones. Su plan para este año es agresivo: “Mi objetivo real es ahora, para este año, ingresar al top. Quiero hacerme unas dos peleas más y comenzar el próximo año ya dentro del top y siendo un renombre en la división”. ¿Y el oro de la UFC? El peruano le pone fecha: “Me veo como campeón en un futuro, unos dos años, seguro”.

Si tuvieras que describir exactamente cómo termina la pelea para este sábado, ¿Qué imaginas?

“Me imagino mi mano izquierda tocando la mandíbula de Clayton Carpenter, él cayendo y yo, obviamente, levantando las manos de victoria, ¿sabes? Eso es lo que me imagino, de verdad”.

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Si Clayton estuviera ahora mismo escuchando tus palabras, ¿Qué le dirías?

“Bueno, que esté preparado, que el sábado va a ser una guerra muy buena. Va a ser una pelea competitiva al cien por ciento y que gane el mejor, porque yo me he preparado mucho y espero que él también”.

Datos claves

José Ochoa enfrenta al local Clayton Carpenter este sábado 9 de mayo en Nueva Jersey.

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El peruano abrirá la cartelera del evento UFC 328 tras 10 meses de inactividad.