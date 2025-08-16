Daniella Fernández denunció machismo tras ser sacada de transmisión de los Juegos Panamericanos Junior sin razón: “La maldad da vueltas gente”

Las transmisiones de Movistar Deportes de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 han estado en el punto de mira debido a la reciente decisión de separar a la periodista Daniella Fernández de ellas. El canal sorprendió con esta postura, lo que derivó en una fuerte reacción de la comunicadora a través de un live en TikTok.

El periodismo deportivo peruano quedó sorprendido ante la decisión de Movistar de sacarla cuando venía realizando sus labores durante los programas especiales sobre Asunción 2025. Daniella Fernández es una auténtica referente del deporte amateur, con una experiencia de casi dos décadas en este tipo de coberturas. Por eso, la conmoción en el ambiente.

Tras la decisión, la periodista comunicó esto en una transmisión en vivo en TikTok donde denunció machismo, así como falta de claridad y explicaciones a la postura del citado canal. “No me han botado, pero me han sacado de la transmisión de los Juegos Panamericanos sin ninguna razón o motivo. Estoy muy triste de verdad, pero la maldad da vueltas gente”, contó.

Daniella Fernández, sobre el machismo en el periodismo y la decisión de Movistar Deportes

“Han empezado a tomar sus represalias lamentablemente. Me duele porque sentí que era mi casa y el tema humano se perdió y me da pena que esas personas que construyeron el canal con tanto amor y era un sitio lindo para ir, hoy no. De verdad que sí”, aseguró Daniella Fernández, quien no sólo apuntó contra la situación en Movistar, sino también contra la decisión en sí.

“Sé que se cierra una puerta y se abren miles, pero que me den una explicación, porque no es por capacidad, es por hacer daño. Es gente mala y les juro que pronto contaré todo”, prometió. Evidentemente, hay una situación en el canal que no se conoce y aseguró que lo contará en un futuro.

“Sentí que era mi casa, pero el tema humano se perdió hace buen tiempo. Es difícil ser mujer en un mundo para hombres como es el periodismo deportivo, 18 años trabajando y yendo hacia adelante. (…) Saben que me saco la mie*** trabajando y busco que los otros deportes tengan cabida, espacio, pero acá, sin ninguna razón, me dicen que me sacan de las transmisiones de los Juegos Panamericanos”, dijo.

El cruce y el insulto de Daniella Fernández a Walo, influencer deportivo

Durante el live que Fernández hizo en TikTok, también se viralizó un cruce que tuvo con el influencer Walo, reconocido hincha de Alianza Lima. La periodista lo cruzó por un comentario que tuvo en su transmisión en vivo.

“¿Sabes qué Walo? Ándate a la mie*** hue***, te lo digo con todas mis ganas y gracias por entrar a mi live, mantenido”, fue el duro comentario de la periodista de Movistar Deportes contra esta personalidad de Internet. Esto llevó a que hayan más comentarios sobre su situación en el canal.