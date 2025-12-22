Sporting Cristal sorprendió a su hinchada al anunciar un principio de acuerdo con el lateral derecho argentino Juan Cruz González para la temporada 2026. El futbolista de 29 años, proveniente de Chacarita Juniors de la Primera Nacional, llegará al Rímac tras superar los exámenes médicos y firmar su contrato, ocupando así una posición clave en el esquema celeste.

Luis Advíncula ya no llegaría a Sporting Cristal

Esta contratación ha generado un revuelo, especialmente entre los seguidores que esperaban el retorno de Luis Advíncula. El “Rayo”, cuyo regreso era el gran anhelo de la dirigencia y la afición ante los rumores de su salida de Boca Juniors, ve ahora cómo su posible llegada se esfuma con la incorporación de González, un especialista en la misma demarcación.

Juan Cruz González supo jugar en Chacarita Juniors. (Foto: X).

La llegada de Juan Cruz González es una movida estratégica de peso, ya que utiliza una plaza de extranjero y representa una inversión para el proyecto deportivo de 2026. El defensor argentino arriba en la plenitud de su carrera, avalado por su regularidad en la exigente segunda división de su país. Su perfil, caracterizado por la proyección y el buen manejo del balón, encaja con el estilo asociativo del equipo bajopontino.

Sporting Cristal buscará mover el mercado

Desde una perspectiva financiera, la incorporación del refuerzo extranjero en el lateral derecho cierra, en la práctica, la posibilidad de fichar a Advíncula. Los principales obstáculos para el retorno del seleccionado nacional eran su alto salario en Argentina y las exigencias de Boca Juniors para liberar su pase. Al asegurar a González, Cristal cubre el puesto sin comprometer el presupuesto total de la temporada con una sola figura de élite.

La reacción en redes sociales ha sido mixta: una parte de la afición celebra la llegada de un jugador con rodaje en el fútbol argentino, mientras que otra lamenta la oportunidad perdida de repatriar a un ídolo. Este movimiento sugiere que la directiva prioriza la eficacia en las contrataciones para la próxima Copa Libertadores y el torneo local, por encima de los nombres mediáticos que requieren largas y costosas negociaciones.

¿Luis Advíncula descartado en Sporting Cristal?

De esta manera, la directiva celeste comienza a estructurar su defensa para los próximos desafíos. Mientras Juan Cruz González se prepara para vestir la camiseta “cervecera”, el futuro de Luis Advíncula se aleja definitivamente de La Florida, quedando abierta la puerta para el interés de otros clubes locales o extranjeros por el veloz lateral derecho.

