El récord de José Ochoa en MMA: estadísticas y victorias del peruano que vuelve a la UFC

El peruano José Ochoa pelea este sábado 9 de mayo ante Clayton Carpenter en la primera pelea de la UFC 328.

José Ochoa volverá al octágono tras 10 meses de ausencia y será protagonista de un momento especial en UFC 328, ya que abrirá oficialmente la cartelera enfrentando al estadounidense Clayton Carpenter este sábado 9 de mayo en el Prudential Center.

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El peleador peruano de 25 años, nacido en Moyobamba, llega con un récord que empieza a llamar seriamente la atención dentro de la división peso mosca. En total registra 10 peleas profesionales, con 8 victorias y apenas 2 derrotas, números que reflejan su potencial dentro de la empresa más importante de artes marciales mixtas.

Lo más impactante de su historial es su poder de definición: de sus ocho triunfos, siete fueron por nocaut, una cifra brutal para un peleador de peso mosca, división donde no siempre abundan los finalizadores. Además, solo ganó una pelea por sumisión y nunca ha sido noqueado en su carrera profesional.

Otro dato que fortalece su candidatura a meterse pronto en el ranking es el contexto de sus derrotas. Sus únicas caídas fueron dentro de la UFC y ambas ante rivales de altísimo nivel.

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El peleador peruano José Ochoa festejando su triunfo ante Cody Durden al noquearlo en la UFC on ESPN 69. (Foto: Getty Images)

El récord de José Ochoa en la UFC

La primera derrota de José Ochoa fue frente a Lone’er Kavanagh, actual número 6 del ranking peso mosca, mientras que la segunda fue ante Asu Almabayev, hoy ubicado en el puesto 8 de la división. En ambos combates, el peruano perdió únicamente por decisión unánime, lo que demuestra que el triunfo estuvo cerca.

Ese detalle demuestra que el peruano ha competido ante rivales de élite sin ser superado de forma contundente. Ahora, ante Clayton Carpenter en apenas su cuarta pelea dentro de la UFC, tiene una oportunidad enorme para dar el golpe y empezar a meterse en la conversación por un lugar en el ranking del peso mosca.

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¿En qué canal ver la pelea José Ochoa vs. Clayton Carpenter en la UFC 328

La pelea de José Ochoa vs. Clayton Carpenter se podrá ver en vivo y en directo vía Paramount+ HOY, sábado 9 de mayo, y en la versión online vía streaming por el aplicativo oficial de Paramount+ para celulares y por internet.

¿A qué hora pelean José Ochoa vs. Clayton Carpenter en la UFC 328?

La pelea de José Ochoa vs. Clayton Carpenter se dará desde las 4:00 PM de este sábado 9 de mayo en el marco de la primera pelea de la UFC 328. La confrontación será en el Prudential Center de Newark de Nueva Jersey en Estados Unidos.

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Datos claves

José Ochoa enfrenta a Clayton Carpenter este sábado 9 de mayo en UFC 328.

El peleador peruano registra un récord profesional de 8 victorias y 2 derrotas.

Ochoa ha logrado siete triunfos por nocaut de sus ocho victorias totales obtenidas.