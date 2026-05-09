José Ochoa mostró una gran versión. Estuvo cerca del nocaut, pero se llevó la victoria por puntos ante Clayton Carpenter. Tras el combate, le pidió casamiento a su novia.

José Ochoa volvió al octágono de la UFC tras más de nueve meses y mostró una sólida versión para vencer al estadounidense Clayton Carpenter. El peruano logró una gran victoria por decisión unánime por puntos en la primera pelea de las preliminares de la UFC 328 en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

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Una gran actuación para Kalzifer Ochoa, a quien sólo le faltó noquear a Carpenter. Lo superó en todos los aspectos del combate y, por eso, en las tarjetas, no dejó dudas para quedarse con su segunda victoria dentro de la compañía de las artes marciales mixtas de Dana White.

Taking the UD to start the card! 👏



Jose Ochoa is your #UFC328's first victor! pic.twitter.com/YxexaN4Q68 — UFC_Asia (@UFC_Asia) May 9, 2026

Así fue la pelea de José Ochoa ante Clayton Carpenter

El primer round mostró un José Ochoa muy sólido en el striking, mostrando muchas variantes. Llegó a dejar en muy mala condición a Clayton Carpenter a punto de lograr la finalización con un knockdown. Sin embargo, el estadounidense logró recuperarse agarrando la pierna del peruano para evitar el ground and pound.

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Para el segundo asalto, el rostro de Carpenter se ha visto muy mal y con sangre constante. Si bien tuvo un momento donde logró aplicar el grappling, una buena defensa del orgullo de Moyobamba evitó el control del rival. La parte final se vieron buenos intercambios donde Kalzifer mostró no sólo su striking sino un combo con codo que hizo temblar al estadounidense.

En el inicio del tercer round, parecía que el peleador de Arizona podía controlarlo con el grappling tras lograr el derribo ante Ochoa. Una buena defensa impidió cualquier posibilidad de sumisión. El final del combate tuvo al peruano muy sólido nuevamente con sus golpes para dominar y quedarse con el triunfo por la vía de los puntos.

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¿Cómo fue la victoria de José Ochoa ante Clayton Carpenter?

En las tarjetas, los tres jueces vieron con claridad la superioridad de José Ochoa en el combate. Los tres marcaron un 30-27 contundente, es decir que en todos los rounds ganó el peruano. Así, se quedó con su segunda victoria en la UFC (la primera había sido ante Cody Durden el pasado 14 de junio de 2025).

José Ochoa le pidió matrimonio a su novia a la distancia

En la entrevista post victoria, José Ochoa agradeció a Dios y a todo su equipo por la brillante actuación, pero se tomó un tiempo para una propuesta particular. A la distancia, le pidió matrimonio a su novia. Si bien no estaba en Nueva Jersey, sino que se quedó en Brasil (donde se entrena el peruano), vio por televisión el anillo de Kalzifer a la cámara para la pedida de mano.

Jose Ochoa just proposed in the Octagon… but his "soon to be wife" is in Brazil 😂



📺 @paramountplus pic.twitter.com/NuUeeQ1vJD — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) May 9, 2026

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La propuesta llamó la atención, sobre todo porque su pareja, la madre de su hija, no estaba en el recinto para el momento. Evidentemente, había una gran necesidad por parte del peruano de compartir este buen momento con su novia.

Además de esto, Ochoa le mandó un mensaje directo a Dana White asegurando estar listo para cualquier pelea con el rival que se le plante, incluso no tiene problemas en volver a enfrentar a otro oponente del ranking, como ya hizo en la derrota por decisión ante Asu Almabayev.

Datos claves

José Ochoa: venció a Clayton Carpenter por decisión unánime (30-27) en UFC 328.

venció a Clayton Carpenter por decisión unánime (30-27) en UFC 328. Segunda victoria: el peleador peruano había vencido a Cody Durden en junio de 2025.

el peleador peruano había vencido a Cody Durden en junio de 2025. Propuesta de matrimonio: pidió casamiento a su novia en Brasil durante la transmisión televisiva.