El peruano José Ochoa tendrá una enorme vitrina internacional este sábado 9 de mayo cuando enfrente al estadounidense Clayton Carpenter en la primera pelea del evento UFC 328, que se realizará en el Prudential Center. El combate está programado para iniciar desde las 4:00 PM (hora de Perú) y miles de fanáticos ya buscan dónde ver EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE la transmisión oficial. La cartelera completa se podrá seguir vía streaming por internet mediante la aplicación oficial de Paramount+, plataforma que tendrá toda la cobertura del evento desde tu celular, Smart TV, tablet o computadora.

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Las búsquedas por “ver pelea de José Ochoa EN VIVO”, “UFC 328 ONLINE GRATIS”, “transmisión José Ochoa vs Clayton Carpenter” y “link para ver UFC por internet” vienen creciendo en Google, especialmente por tratarse de una gran oportunidad para el peleador peruano. José Ochoa buscará dar el golpe ante un rival complejo como Clayton Carpenter, conocido por su intensidad en el grappling y su presión constante. El peruano necesitará mantener distancia, aprovechar su striking y evitar ir al suelo durante largos pasajes si quiere sorprender en UFC 328.

Khamzat Chimaev y Sean Strickland en UFC 328

Como si fuera poco, el evento tendrá una pelea estelar de alto impacto entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland, combate que promete paralizar al mundo de la UFC. Por ello, los fanáticos también buscan cómo ver la cartelera completa EN VIVO por televisión, streaming online y desde el celular. La transmisión oficial estará disponible exclusivamente por Paramount+, donde podrás seguir cada pelea en directo desde cualquier dispositivo.

En cuanto al análisis previo, Clayton Carpenter parte con ligera ventaja por experiencia en escenarios grandes y por su estilo agresivo desde el primer round. Sin embargo, José Ochoa llega con hambre de consolidarse y sabe que una victoria en esta vitrina puede cambiar por completo su carrera. Su capacidad para conectar golpes limpios y resistir la presión será clave.

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El combate entre José Ochoa y Clayton Carpenter abrirá oficialmente UFC 328 y podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la noche si el peruano logra imponerse. La expectativa es alta y en Perú muchos fanáticos estarán atentos a seguir la pelea EN VIVO, GRATIS online y por streaming desde la aplicación oficial.

Si buscas dónde ver UFC 328 EN VIVO HOY, recuerda que la transmisión oficial será por Paramount+ desde las 4:00 PM (hora peruana), con la pelea de José Ochoa como uno de los grandes atractivos para el público nacional.

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Cartelera completa del UFC 328. (Foto: UFC)

Cartelera completa de UFC 328

Cartelera estelar – Desde las 8:00 PM

Chimaev vs. Strickand

Van vs. Taira

Volkov vs. Cortes-Acosta

Brady vs. Buckley

Green vs. Stephens

Preliminares – Desde las 6:00 PM

Gautier vs. Diaz

Alvarez vs. Amosov

Dawson vs. Rebecki

Miller vs. Gordon

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Primeras preliminares – Desde las 4:00 PM

Kopylov vs. Tulio

Sabatini vs. Gomis

Susurkaev vs. Santos

Carpenter vs. Ochoa

Datos claves

El peruano José Ochoa enfrenta a Clayton Carpenter en el evento UFC 328.

La pelea inicia el sábado 9 de mayo a las 4:00 PM (hora peruana).

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